An den kommenden drei Sonntagen wird der Autoverkehr auf einem Teil der Kriegsstraße ruhen. Grund dafür ist die kurzfristige Nachsondierung von mehreren Kampfmittelverdachtspunkten. Teile der Kriegsstraße werden deshalb punktuell bis zu einer Tiefe von sechs Metern aufgegraben.

Bei derart tiefen "Löchern" ist aus Sicherheitsgründen die Vorbeifahrt von Autos auf so engem Raum nicht möglich. Deshalb wird der Verkehr für Autos zwischen der Karlstraße und der Ritterstraße an den Sonntagen 24. und 31. März, sowie am 7. April, tagsüber in Richtung Osten gesperrt. Das gibt die Karlsruher Schieneninfrastruktur-Gesellschaft (Kasig) in einer Mitteilung an die Presse bekannt. Die Unterführung der Kriegsstraße unter der Karlstraße hindurch sowie der Verkehr auf dem Karlstor sei nicht betroffen.