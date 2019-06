Jede Woche gibt es von der Bauherrin der Kombilösung, der Karlsruher Schieneninfrastruktur-Gesellschaft (Kasig), Neuigkeiten aus dem Tunnel unter der Kriegs- und der Kaiserstraße. Heute: Zwei weitere Baufelder in der Kiregsstraße werden auf den Tunnelbau vorbereitet.

In der Kriegsstraße wird in den Baufeldern W4 unmittelbar westlich des Ettlinger Tors sowie O4 direkt östlich des Ettlinger Tors der Tunnelbau mit der Injektion von Weichgel vorbereitet: Das Weichgel dichtet die Baugrube gegen von unten eindringendes Grundwasser ab und sorgt zusammen mit dem ebenfalls wasserdichten Baugrubenverbau - in Schlitzwände eingestellte Spundwände oder Drehbohrpfähle - dafür, dass die Arbeiten auch unterhalb des in der Karlsruher Innenstadt in einer Tiefe ab 4,50 Meter anstehenden Grundwassers möglich sind.

Tunnelabschnitte nähern sich einander an

Damit stehen zwei weitere Baufelder bereit für den Beginn des Tunnelbaus - in den beiden Baufeldern O2 und W3 ist der Tunnelbau aktuell im Gange und in den beiden Baufeldern O1 und W2 ist er bereits im Rohbau abgeschlossen.

Der Tunnelabschnitt im Baufeld W4 wird an den im Bau befindlichen Abschnitt im W 3 anschließen, der seinerseits bereits an den hergestellten Abschnitt im W2 herangebaut wird. Damit gibt es in absehbarer Zukunft dann schon einen zusammenhängenden Tunnel zwischen Ritterstraße und Ettlinger Tor. Der aktuell im Bau befindliche Abschnitt in O2 grenzt an den bereits hergestellten Abschnitt O1 an - damit steht bald der Tunnel zwischen Rampe in der Ludwig-Erhard-Allee und dem Mendelssohnplatz.

Deckel drauf

In den Baufeldern O2 unter sowie westlich und östlich des Mendelssohnplatzes sowie im Baufeld W3 zwischen Lammstraße und Ettlinger Tor werden die Tunnelsohlen, die Tunnelaußenwände, die Mittelwände, die den Tunnelkörper zum Betrieb als Autotunnel in zwei Hälften teilt, und die Tunneldecken betoniert.

Im Baufeld O2 wurden auf der ersten bereits betonierten Tunneldecke Versorgungsleitungen verlegt, die die Innenstadt Ost mit der Südstadt und der Südstadt Ost verbinden und die aber noch quer über das Baufeld O3 verlaufen. Derzeit werden die neu verlegten Versorgungsleitungen mit dem bestehenden Netz verbunden und dabei auch die alten, das Baufeld O3 querenden Leitungen getrennt, damit der Rückbau dieser alten Leitungen beginnen kann, so dass das Baufeld O3 für den Tunnelbau leitungsfrei zur Verfügung steht.

Fußgänger- und Radwege werden leicht versetzt

Bevor der Tunnelbau im Baufeld O3 mit dem Aushub der Baugrube richtig starten kann, muss noch der seitliche Baugrubenverbau dieses Baufeldes mit dem Baugrubenverbau des östlich angrenzenden Baufeldes O2 verbunden werden. Daher wird am Dienstag nach Pfingsten, 11. Juni, der Fußgängerverkehr, der die Kriegsstraße westlich des Mendelssohnplatzes quert, näher an die Hilfsbrücken auf die erste im Abschnitt O2 bereits betonierte Tunneldecke verlegt.

Der Wender für den Verkehr westlich des Mendelssohnplatzes rückt dafür noch um einige Meter weiter nach Westen. Der von Nord nach Süd den Mendelssohnplatz querende Radverkehr wird zusammen mit den Fußgängern über den Tunneldeckel und direkt auf den nach Süden in der Rüppurrer Straße führenden Radfahrstreifen geführt.

Fortgesetzt werden im Baufeld W1 am Karlstor die Arbeiten am Baugrubenverbau. Bis zu 20 Meter tief ins Erdreich werden Bohrpfähle hergestellt. Gleichzeitig im Bau ist auch eine Dichtwand (in Schlitzwände eingestellte Spundwände), die die einzelnen Bauabschnitte vor Eindringen von Grundwasser schützt.

Erkundungsarbeiten im Erdreich: Gibt es etwa Blindgänger?

Für die noch anstehende Weiterführung des Tunnelbaus unter dem Karlstor hindurch muss der dort nach den alten Bauunterlagen noch vorhandene Baugrubenverbau aus der Zeit der Herstellung der heutigen Unterführung erkundet werden. Dafür sind Suchgrabungen in den bevorstehenden Ferien erforderlich. Für diese Suchgrabungen muss in der Woche vom 11. bis 14. Juni der von Norden auf das Karlstor zufahrende, das heißt der aus der Innenstadt ausfahrende, Verkehr nach rechts, nach Westen umgeleitet werden.

Eine direkte Weiterfahrt über das Karlstor nach Süden und als Linksabbieger in die Kriegsstraße nach Osten ist in dieser Woche nicht möglich. Allerdings erreichen über den im Bereich der Hirschstraße bereits eingerichteten Wender die nach Süden in die Karlstraße oder nach Osten in die Kriegsstraße fahrenden Autos ihre Ziele. Für die Radfahrenden und die Fußgänger ergeben sich keine Änderungen.

Wender in der westlichen Kriegsstraße gesperrt

In der Woche vom 17. bis 21. Juni muss für die Suchgrabungen dann der Wender westlich des Karlstors gesperrt werden. Autos, die von Westen auf das Karlstor zufahren und zurück nach Westen wollen, müssen bis zur Ritterstraße fahren und dort nach Westen zurück fahren. Auch in dieser Zeit sind für die Radfahrenden und die Fußgänger am Karlstor keine Äderungen gegenüber der heutigen Führung erforderlich.

Beim Innenausbau des Stadtbahntunnels unter der Kaiserstraße mit dem Südabzweig vom Marktplatz in Richtung Hauptbahnhof nähert sich der Gleisbau im westlichen Teil des Stadtbahn- und Straßenbahntunnels unter der Kaiserstraße dem Ende zu: Die Gleise liegen nahezu auf voller Länge zwischen dem Gleisdreieck unter dem Marktplatz und der Rampe Mühlburger Tor auf beiden Hälften des Fahrwegs.

Beton statt Schotter

Im Bereich des Gleisdreiecks werden die Gleise mit Beton in eine "feste Fahrbahn" eingegossen - das verhindert später beim Befahren der Kurven im Gleisdreieck, dass sich die Schienen aus ihrer Lage herausbewegen können. In den Tunnelabschnitten und den Haltestellen liegen die Gleise dagegen auf einem Schotterbett.

Montiert wird in der künftigen unterirdischen Haltestelle Durlacher Tor die Deckenverkleidung vom Raumgerüst, das die ganze Haltestelle ausfüllt mit Ausnahme des Raums oberhalb der Gleise. Die Decken- und auch die obere Wandverkleidung ist ähnlich gestaltet wie die bereits montierten Betonwerksteine - hellweiß.

Die an Wänden und auf Böden verwendeten Betonwerksteine werden derzeit in der Haltestelle Marktplatz montiert, in der Haltestelle Ettlinger Tor hat die Montage der Kunststeine an den Bahnsteigkanten begonnen.

Handwerker sind zudem damit beschäftigt, elektrische Leitungen und Anlagen zu installieren. In die vom Rohbau hergestellten Aussparungen werden Rolltreppen und Aufzüge eingepasst.