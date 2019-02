12.02.2019 19:43 Karlsruhe Wegen Reparaturarbeiten an einer Wasserrinne: Kreuzung am Ettlinger Tor am Mittwoch für vier Stunden gesperrt

Am Mittwoch, 13. Februar, werden die Fahrbahnen an der Kreuzung Ettlinger Tor von Süden nach Norden ab 6 Uhr für etwa vier Stunden gesperrt. Das teilt die Karlsruher Schieneninfrastruktur Gesellschaft (Kasig) in einer Pressemeldung mit. Grund sind dringende Reparaturarbeiten an einer Wasserrinne.