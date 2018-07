Was geht vor unter der Erde: So sieht es ums Ettlinger Tor aus

Die Arbeiten über und unter der Erde werden noch einige Jahre andauern - dennoch gibt es immer wieder von Fortschritten zu berichten. Damit auch Interessierte die Möglichkeit bekommen, sich selbst vom Vorankommen zu überzeugen, bietet die Initative "Ja, zur Kombilösung" in regelmäßigen Abständen Führungen "unter der Erde" an. ka-news war bei einem solchen Termin dabei.

Etwa 60 Menschen aller Altersklassen sind in der vergangenen Woche in den künftigen Straßenbahntunnel gestiegen, genauer gesagt zwischen den Haltestelle Marktplatz und Kongresszentrum. Sie waren alle der Einladung der Interessengruppe "Ja, zur Kombilösung gefolgt". Was von der Oberfläche kaum zu erahnen ist: Unter der Erde sind die Konturen der Haltestellenbereiche schon sehr gut zu erkennen.

So auch am Kongresszentrum. Von allen Haltestellen liegt diese Haltesteller der Erdoberfläche am nächsten. "Künftig wird das die einzige unterirdische Haltestelle sein, in der man Tageslicht sehen kann", erklärt Erich Serbinski, Leiter der Baustellenbesichtigungen der Kombilösung, den neugierigen Teilnehmern. Dafür sorgen Oberlichter über den künftigen Gleisen.

Brandschutzwände in Haltestellen

Auch die Haltestellen selbst entwickeln sich weiter. Nachdem die künftigen Treppenabgänge fertiggestellt wurden, müssen diese nochmals mit Betonwänden von dem Haltestellenbereich abgetrennt werden. Der Grund: "Die zusätzlichen Wände wurden aus Brandschutzgründen verbaut", erklärt Serbinski. "Das verursacht allerdings wieder höhere Kosten."

Tunnelbau mit Überdruck

Die Tunnel der Kombilösung wurden mit insgesamt drei unterschiedlichen Verfahren gebaut: In der offenen Bauweise, mithilfe einer Tunnelvortriebsmaschine und in der bergmännischen Weise - wie der "Sabine-Tunnel". Der 250 Meter lange Abschnitt zwischen dem Marktplatz und dem Ettlinger Tor liegt unterhalb des Grundwasserspiegels und musste deshalb unter Druckluftbedingungen erstellt werden, um ein Eindringen des Grundwassers zu verhindern.

Hierfür wurde die Erdschicht zuerst mit Injektionen verfestigt, bevor die Druckluft zum Einsatz kam. Erich Serbinski erläutert: "Zu Beginn haben wir mit einem Druck von 1,3 Bar gearbeitet, gegen Ende konnten wir ihn auf 0,8 Bar reduzieren." Sowohl die Geräte als auch das Personal musste sich diesen schwierigen Bedingungen anpassen.

Um den Druck innerhalb des Tunnels aufrecht erhalten zu können, wurden Materialschleusen errichtet. Diese mussten sowohl die Arbeiter als auch das für den Tunnelbau benötigte Material passieren. Daher war der Bau dieses Abschnitts laut Serbinski auch einer der langwierigsten. Da die Tunnelbau-Arbeiten am "Sabine-Tunnel" aber mittlerweile beendet sind, konnten auch die Schleusen wieder abgebaut werden.

Tunnelwände haben Hohlraum-Ventile

Einem der Teilnehmer fällt beim Gang durch die Tunnelröhre ein kleines Ventil an jeder Betonplatte auf. Serbinski klärt auf: Manchmal kann es passieren, dass sich hinter den Betonplatten der gerade erst fertiggestellten Tunnel Hohlräume bilden.

Um das zu verhindern, hat jede Betonplatte an der Wand besagtes Ventil. Durch dieses kann Gel in die Wand gespritzt werden, um eventuelle Hohlräume auszufüllen. "Aber die Wände sind so stabil, da muss man sich keine Sorgen machen", meint Serbinski.

Bis Fahrgäste die Haltestelle Kongresszentrum, samt der Oberlichter, aber in Betrieb erleben dürfen, wird noch einige Zeit vergehen: In den nächsten Monaten werden die Bahnsteige fertig gebaut, die Gleise und die Inneneinrichtung gebaut. Bis die ersten Bahnen rollen wird es voraussichtlich noch bis 2020 dauern.