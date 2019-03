Zehn Jahre lang managte Uwe Konrath als Geschäftsführer der Karlsruher Schieneninfrastruktur-Gesellschaft (Kasig) die Karlsruher Kombilösung: Zum 31. März geht der 66-Jährige in Pension, zwei Jahre später als geplant. In wenigen Tagen wird er seinen Schreibtisch als Kasig-Chef räumen und seinem Nachfolger Frank Nenninger überlassen. Im Gespräch mit ka-news-Redakteurin Anya Barros blickt Konrath auf seine Kasig-Zeit zurück - vom schwierigen Start mit schlaflosen Nächte bis zum Tunneldurchstich und seinen schönsten Erlebnissen auf den Baustellen.

Zum 1. April 2009 trat Uwe Konrath sein Amt bei der Karlsruher Schieneninfrastruktur-Gesellschaft (Kasig) an - erst als Prokurist, später als Geschäftsführer. 2009 ging Konrath als Prokurist zur Kasig, im "zarten Alter von 55 Jahren", wie er mit einem Schmunzeln erzählt.

"So ein Projekt zu begleiten - eine einmalige Gelegenheit"

2012 wurde er technischer Geschäftsführer. "Das war schon eine große Sache", sagt der heute 66-Jährige, "dass dieses hochkomplexe Projekt eine Herausforderung wird, konnte ich mir schon vorstellen. Aber ich konnte nicht ahnen, dass die Herausforderungen noch größer sind, als ich vorher angenommen hatte! Aber mit der Größe des Projekts wächst man auch mit."

Herausforderungen, die sich Konrath vorher nicht vorstellen, gab es in seiner Zeit als Kasig-Chef einige: Schwierigkeiten beim Bau der beiden Tunnel entstanden etwa, als sich der Tunnelbohrer verkeilt hatte oder sich ein Loch in der Kaiserstraße auftat.

Keine einfache Zeit für den Geschäftsführer der Kasig. "Die ganze Zeit war immer geprägt unter der Erwartung 'was erlebst du heute?' oder 'wer ruft dich diese Nacht an?'", sagt Konrath und lacht. Er hat für sich selbst eine Strategie entwickelt, mit solchen überraschenden Hiobs-Botschaften umzugehen - eine Art Galgenhumor. Den braucht man als Herr über das Karlsruher Jahrhundertprojekt wohl auch.

"Es war aber die ganze Situation zu Beginn des ersten Teils: schleppender Baubeginn und damit direkt schon Verzögerungen in den ersten zwei, drei Jahren", erinnert sich Konrath zurück. "Und dann in dieser Phase von einem Tag auf den anderen zu hören, dass die Alpine Bau morgen Insolvenz anmeldet - das sind schon so Ereignisse..."

Alpine-Pleite: "Was uns da alles durch den Kopf ging..."

Diese Nachricht im Jahr 2013 hat ihn die meisten Nerven gekostet. "Ich kann mich noch gut an diesen Dienstag im Juni erinnern, es war in der Pause der Gemeinderatssitzung als der Arge-Projektleiter anrief und sagte 'Herr Konrath, morgen meldet Alpine Insolvenz an' - was uns da alles durch den Kopf ging, unsere Gesichter waren erstarrt!", so Konrath im Gespräch mit ka-news. Rückblickend ist er zufrieden, wie die Arge - die Arbeitsgemeinschaft Stadtbahntunnel - die Probleme gemeistert hat.

Obwohl er es nicht dramatisieren möchte, die ein oder andere Nacht war nicht an Bettruhe zu denken. "Vor allem während des maschinellen Vortriebs vom Durlacher zum Mühlburger Tor, weil wir da auch zwei Stillstände von Giulia hatten", erzählt Konrath.

Dennoch möchte der 66-jährige Familienvater die Zeit bei der Kasig nicht missen. "Als Bauingenieur - wer hat schon die Gelegenheit so ein Riesenprojekt durchzuführen? Da gibt es nicht allzu viele!", sagt er mit einer gewissen Dankbarkeit und auch Respekt, dass er diesen Job machen durfte - und auch noch wenige Tagen machen darf.

Eine neue Episode beginnt: Konrath bleibt Berater

Trotz aller Widrigkeiten gibt es für den Kasig-Chef viele Kombilösungsmomente, die ihm sehr viel Spaß gemacht haben. "Die Tage der offenen Baustelle und dort die erstaunten Gesichter der Besucher zu sehen", sagt Uwe Konrath und schwärmt von den großen Info-Veranstaltungen 2014 und 2018.

Ein weiterer schöner Moment für Konrath: Als Tunnelvortriebsmaschine Giulia Anfang September 2015 am anderen Ende der Kaiserstraße wieder ins Tageslicht kam. "Das war ein erhebendes Gefühl, als das Schneidrad in der Zielgrube zum Vorschein kam. Das war schon einer der schönsten Momente!"

Ob er froh ist, das Arbeitsleben und die Baustellen hinter sich zu lassen? "Ja!" Aber Uwe Konrath bleibt der Kasig noch erhalten. "Es beginnt zwar eine neue Episode, aber es beginnt kein kompletter Bruch. Ich werde noch etwa einen Tag in der Woche als Berater tätig sein, vielleicht noch bis Ende des Jahres", erklärt der gebürtige Trierer.

Trotzdem freut er sich auf den Ruhestand, der ab dem 1. April auf ihn wartet. "Ich werde mit meiner Frau erstmal ein paar Tage wegfahren, etwas Distanz gewinnen", sagt Uwe Konrath im Gespräch mit ka-news. "Und in der zweiten Aprilhälfte schauen wir mal, wie das hier aussieht!"