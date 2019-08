Derzeit fahren in Karlsruhe viele Bahnen nicht wie gewöhnlich, denn: Der Europaplatz ist Richtung Westen für den Schienenverkehr komplett gesperrt. Grund ist nicht der Bahntunnel der Kombilösung, sondern die Gleise an der Oberfläche, die während der Sommerferien getauscht werden. Doch die Gunst der Stunde wird auch für den Weiterbau der unterirdischen Haltestelle genutzt. Das gibt die Karlsruher Schieneninfrastruktur-Gesellschaft (Kasig) in ihrem wöchentlichen Baustellen-Update bekannt.

Auf dem Europaplatz ist es ruhig geworden: Seit Samstag fahren hier keine Bahnen mehr in Richtung Mühlburger Tor, weil die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) zwischen Douglasstraße und dem Kaiserplatz Gleise tauschen. Doch an der Nordwestecke und am Bahnsteig auf der Südseite sind Bauarbeiter zu sehen, die für die Kombilösung arbeiten: Einer der Ausgänge für die künftige unterirdische Haltestelle erhält jetzt auch an der Oberfläche seine Treppeneinfassung – der Treppenabgang war bisher abgedeckt.

Außerdem erhält die unterirdische Haltestelle ihre Rauch-Wärme-Abzug-Öffnungen (RWA), die bei einem Notfall Rauch und Hitze nach oben entweichen lassen. Solche vom Brandschutz geforderten RWA-Öffnungen werden derzeit zudem auch der künftigen unterirdischen Haltestelle Lammstraße in der Kaiserstraße, auf dem Marktplatz und für die Haltestellen Kronenplatz und Durlacher Tor eingebaut.

Gleise in den unterirdischen Tunneln weiter ausgebaut

An anderer Stelle wird beim Innenausbau des Stadtbahn- und Straßenbahntunnels unterirdisch Arbeit mit schwerem Gerät geleistet: Der Gleisbau im Süd-Ast des Stadtbahntunnels der Kombilösung arbeitet sich zunächst auf der westlichen Längshälfte voran. Zwischen dem Gleisdreieck unter dem Marktplatz und der zur Augartenstraße hochführenden Rampe sind die Unterschottermatten auf dem Gleisbett verklebt und etwa kniehoch der Schotter aufgeschüttet. Auch die Gleise sind dort schon verlegt.

Ebenfalls auf dem Süd-Ast des Stadt- und Straßenbahntunnels sind die Handwerker unterwegs, die die Bahnsteigoberflächen mit den Betonwerksteinen belegen und diese auch an die Wände montieren. Diese Arbeiten laufen aktuell in den Haltestellen Marktplatz, Ettlinger Tor und Kongresszentrum.

Entscheidende Arbeiten sind auch beim Umbau der Kriegsstraße, unter der ein Autotunnel entsteht, im Gange: Die beiden Hilfsbrücken, die die Baugrube am Mendelssohnplatz überspannt und dadurch den Verkehr der Stadtbahnen und Straßenbahnen an dieser Stelle ermöglicht haben, sind weg. Jetzt laufen mit Hochdruck die Arbeiten an der Herstellung des in diesem Bereich noch fehlenden Tunneldeckels. Zunächst wird er betoniert und nach dem Aushärten mit Erdreich überschüttet.

Nördlich vom Mendelssohnplatz in der Fritz-Erler-Straße laufen ebenfalls Gleisarbeiten: Hier wird die Lage der Gleise für das neu entstehende Gleisviereck angepasst. Zwischen Mendelssohnplatz und Adlerstraße ist der große Schlitzwandgreifer verschwunden, der Baugrubenverbau komplett. Daher sind hier bereits die Kampfmittelsondierer am Werk.

Von der Meidinger Straße bis zum Ettlinger Tor ist die Dichtigkeitsprüfung abgeschlossen: Sie gab Auskunft darüber, dass der seitliche Baugrubenverbau und die Weichgelsohle tatsächlich das Grundwasser aus der Baugrube heraushalten. Nun wird Erdreich innerhalb der Baugrube auch unterhalb des Grundwasserspiegels ausgehoben.

Zwischen Lammstraße und Ritterstraße und östlich vom Mendelssohnplatz werden Tunnelsohlen, Tunnelaußenwände und die die Fahrbahnen trennende Tunnelmittelwand hergestellt. Am Karlstor sind alle Bohrpfähle für den Baugrubenverbau hergestellt, so dass der Erdaushub bis zur ersten Ankerlage beginnt. Zudem wird der östliche Deckel der früheren Unterführung der Kriegsstraße unter der Karlstraße hindurch abgebrochen.