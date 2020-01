Die Gleise in der Kaiserstraße erhalten und dort auch nach Abschluss der Kombilösung weiter Bahnen fahren lassen - das ist der aktuelle Wunsch mehrerer Karlsruher Gemeinderatsfraktionen. Ob das tatsächlich Realität wird, soll in der Sitzung am Dienstag beraten werden. Doch welche Auswirkungen hätte das für die geplante Umgestaltung der Kaiserstraße, die Finanzierung der Kombilösung und auf einen eventuell erneuten Bürgerentscheid?

Eine richtige Fußgängerzone in der Kaiserstraße: Das ist einer der Punkte, auf die sich die Karlsruher nach Fertigstellung der Kombilösung freuen können. Die Bahnen werden aus der Innenstadt in den unterirdischen Tunnel verbannt und an der Stelle, an der heute die Gleise liegen, sollen zwei Baumreihen für Wohlfühlatmosphäre sorgen - eigentlich.

Denn diese Pläne könnten nun nach hinten verschoben werden, im Karlsruher Gemeinderat steht am kommenden Dienstag folgender Vorschlag zur Debatte: Die Gleise in der Kaiserstraße sollen nach Inbetriebnahme der Kombilösung etwa ein bis drei Jahre länger dort verbleiben als bisher geplant - dieser Ansicht sind zumindest die Fraktionen von AfD, der Linken und der Grünen.

Das soll zum einen für Sicherheit sorgen, falls der Verkehr im neuen Tunnel nicht störungsfrei rollen sollte. Zum anderen soll damit eine ausreichende Kapazität des Bahnbetriebs gewährleistet werden.

Eine Lücke im Planfeststellungsbeschluss?

"In Anbetracht des Klimaschutzes wollen wir künftig ja auch noch mehr Bahnen fahren lassen, aber der Tunnel reicht dafür nicht aus", sagt Grünen-Stadtrat Johannes Honné. Das sieht auch AfD-Politiker Peter Hartmann so. Seine Fraktion hat einen entsprechenden Antrag auf die Tagesordnung der kommenden Sitzung des Gemeinderats am kommenden Dienstag gebracht.

Die Grünen und Linken ergänzen den Punkt - fordern allerdings - anders als die AfD - ein Jahr Aufschub anstelle von dreien. "Der ÖPNV ist unglaublich wichtig für Karlsruhe, Störungen im Betriebsablauf wären daher fatal", sagt AfD-Fraktionsgeschäftsführer Hartmann im Gespräch mit ka-news.de.

Die Fraktionen nutzen in ihren Anträgen dabei eine "Lücke" im Planfeststellungsbeschluss zum Bau des Kaiserstraßentunnels von 2008. Die Herausnahme der Gleise sei darin zwar vermerkt, "wann das passieren muss, unserer Auffassung allerdings nicht", so Hartmann im Gespräch mit ka-news.de. Ein Bürger habe die Gemeinderatsfraktionen im Dezember auf diesen Umstand aufmerksam gemacht.

Entscheidung im Gemeinderat wird knapp

Und: Die Entscheidung am kommenden Dienstag wird denkbar knapp. Um dem Vorschlag zuzustimmen, wird eine einfache Mehrheit benötigt. Insgesamt gibt es 49 Stimmen: Die der 48 Stadträte plus die des Oberbürgermeisters Frank Mentrup.

Das bedeutet: Sollten die Gleise erhalten werden, müssten mindestens 25 Gemeinderäte mit "Ja" stimmen. Die Parteien, von denen der Vorschlag ausging, zählen gemeinsam alleine 21 Stimmen. Sollten sie geschlossen abstimmen, fehlt es also nur an vier weiteren Stimmen.

Es ist denkbar, dass sich diese vier bei der kommenden Gemeinderatssitzung finden werden, denn: Einige Stadträte sind noch unentschlossen, wie sie am Dienstag abstimmen werden. Ob der Vorschlag über den Erhalt der Gleise eine Mehrheit findet und die Pläne für die Innenstadt auf den Kopf gestellt werden? ka-news.de hat bei den Parteien nachgehakt.

Die Tendenz der CDU-Fraktion Die Karlsruher CDU bezieht sehr klar Position: "Wir werden ganz klar dagegen stimmen", sagt Detlef Hofmann, stellvertretender Fraktionsvorsitzender. Die Gleise in der Kaiserstraße zu erhalten würde unter anderem einem früheren Bürgerentscheid widersprechen. Darüber hinaus müssten Fördergelder an Bund und Land zurückgezahlt werden. "Es ist verrückt, einem laufenden Projekt die Grundlage zu entziehen," sagt Hofmann auf Nachfrage von ka-news.de weiter. Für ihn sei klar, dass die geforderte Erhaltung der Gleise auch dem Bürgerwillen widerspreche.

Die Tendenz der SPD-Fraktion Die SPD hat sich bereits über das Thema beraten. "Wir stimmen gegen den Vorschlag, die Gleise entgegen der bisherigen Pläne liegen zu lassen", sagt Fraktionsvorstand Parsa Marvi im Gespräch mit ka-news.de. Die Fraktion ist der Ansicht, dass die geplante Testphase ausreicht, um auf Schwachstellen des Stadt- und Straßenbahntunnels zu reagieren - und die Scheinen wie angedacht zurückgebaut werden sollten. Ein weiterer wichtiger Punkt: "Die Bürger freuen sich auf die Neugealtaltung der Kaiserstraße und eine Verzögerung wäre nicht in ihrem Sinne", so Marvi.

Die Tendenz der Fraktion KAL/Die Partei "Wir stimmen gegen einen Verbleib der Gleise auf der Kaiserstraße", sagt Lüppo Cramer von der Karlsruher Liste (KAL). Dabei spricht er allerdings nur für sich und seinen Kollegen Michael Haug. Wie die beiden Stadträte der Partei "Die Partei", mit denen sie eine Fraktion bilden, entscheiden, sei noch unklar. Die Gleise zu erhalten würde zum einen den dem Bürgerentscheid widersprechen, so Cramer, zum anderen "die ganze Planung der letzten Jahre ad absordum führen."

Die Tendenz der FDP-Fraktion Ob die Stimme der drei Stadträte der Karlsruher FDP auf "Ja" oder "Nein" fallen wird, das steht noch nicht fest. "Eines ist aber für uns klar: Der Bürgerentscheid steht über allem, danach werden wir uns richten", sagt Stadtrat Thomas Hock. Auch über eine Tendenz kann er noch keine Auskunft geben. Am Montag, einen Tag vor der Abstimmung im Gemeinderat, werde sich die Fraktion über das umstrittene Thema beraten.

Die Tendenz der Freien Wähler/Für Karlsruhe Auch die Fraktion der Freien Wähler/Für Karlsruhe ist sich noch unentschlossen. "Wir könnten uns mit dem Vorschlag der Grünen und Linken, die Gleise für ein Jahr länger liegen zu lassen, anfreunden", sagt Jürgen Wenzel von den Freien Wählern. Wie sie letztendlich abstimmen werden, stünde allerdings noch nicht fest. In einem anderen Punkt findet die Fraktion allerdings klare Worte. Sie fordern: Wenn maßgeblich vom Inhalt des Bürgerentscheides abgewichen wird, sollen die Bürger erneut gefragt werden.

"Was ist wichtiger: Ein reibungsloser ÖPNV oder die Kaiserstraße, die früher fertig wird?"

Doch was würde passieren, wenn die Stadträte den Antrag tatsächlich durch den Gemeinderat winken würden? Welche Auswirkungen hätte das für die Umgestaltung der Kaiserstraße, die Finanzierung der Kombilösung durch Bund und Land und auf einen eventuell erneuten Bürgerentscheid?

Auf eventuelle Konsequenzen wolle man bei der AfD-Fraktion keine Rücksicht nehmen: "Ja, der Umbau der Kaiserstraße würde sich dann verzögern, aber wir müssen uns klar machen - was ist wichtiger: Ein reibungsloser ÖPNV oder die Kaiserstraße, die früher fertig wird? Und uns ist ganz klar ersteres wichtiger", sagt Fraktionsgeschäftsführer Peter Hartmann gegenüber ka-news.de.

Eine Kürzung der Zuschüsse oder den Aufwand eines erneuten Bürgerentscheids fürchtet er dabei nicht - zumindest dann nicht, wenn sich die "Lücke" im Planfeststellungsbeschluss auch als solche erweist. "Wenn wir damit aber falsch liegen, wäre der Antrag natürlich hinfällig", meint Hartmann.

Grüne wünschen sich erneuten Bürgerentscheid

Finanzielle Folgen befürchtet man auch auf Seiten der Grünen nicht. Im Gegenteil: Laut Stadtrat Honné wäre eine Verzögerung des Gleisabbaus um ein Jahr sogar eine Erleichterung für die in der Kaiserstraße ansässigen Händler. "Es ist doch sinnvoll, den Geschäften ein wenig Zeit zum Aufatmen zu geben und Ruhe einkehren zu lassen, anstatt gleich die nächste Baustelle zu eröffnen", so Honné.

Mit dem zeitlichen Aufschub von einem Jahr wolle man Zeit gewinnen sich Gedanken darum zu machen, wie der Tunnelbetrieb angelaufen ist und wie es daher mit der Kaiserstraße weitergehen soll. Und: "Sollte man sich dazu entscheiden, die Gleise an Ort und Stelle zu belassen, sprechen wir uns auf jeden Fall dafür aus, das durch einen erneuten Bürgerentscheid legitimieren zu lassen", so Johannes Honné abschließend.