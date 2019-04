Stück für Stück entsteht unter der Kriegsstraße der Autotunnel. An einigen Stellen ist die Baugrube schon so tief, dass sie unter dem Grundwasserspiegel liegt. Zukünftig sollen dort, wo derzeit noch eine Baustelle ist, Bahnen auf einer Trasse über den unterirdisch rollenden Autos fahren. Woran wird im Moment in den Tunneln und Schächten der Kombilösung gearbeitet?

Der Gleisbau vom unterirdischen Gleisdreieck Marktplatz in Richtung Westen und in Richtung Rampe läuft. Damit verhindert wird, dass sich der Körperschall der zukünftig dort fahrenden Bahnen im Tunnel ausbreitet, werden nun ganz besondere Matten - sogenannte Unterschottermatten - verlegt. Die Arbeiter im Stadtbahn- und Straßenbahntunnel sind dabei, diese in Längsrichtung zu verlegen. ka-news war vergangene Woche bei einem Baustellen-Rundgang dabei und hat den Gleisbau in den Tunneln live miterlebt.

Die nächsten Schritte beim Gleisbau sind vorgezeichnet: Auf die halbseitig verlegten Unterschottermatten wird - wie könnte es anders sein - Schotter aufgeschüttet. Darauf wiederum werden die Schwellen gelegt, die mit den seitlich gelagerten Schienen verschraubt werden. Anschließend werden die vormontierten Gleise und Schwellen dann "nur" noch in ihre endgültige Lage umgehoben. Das gibt die Karlsruher Schieneninfrastruktur-Gesellschaft (Kasig) in einer Mitteilung an die Presse bekannt.

Schiene für Schiene wird verlegt

Der Gleisbau im West-Ast, im Tunnel vom Marktplatz zum Mühlburger Tor, soll etwa Ende Juni abgeschlossen sein. Danach folgt dann auf dem Süd-Ast der Gleisbau: Durch die Haltestellen Marktplatz, Ettlinger Tor und Kongresszentrum hindurch bis zur Rampe, auf der die Bahnen auf Höhe der Augartenstraße wieder ans Tageslicht kommen werden.

Schon jetzt sind auf diesem Süd-Ast die Handwerker mit den Betonwerksteinen für die Haltestellengestaltung unterwegs. Unter dem Marktplatz werden die Bahnsteige mit dem hellen Kunststein belegt. Am Europaplatz - also in der westlichsten der sieben neuen unterirdischen Haltestellen - erhalten die Wände auf der aufwändigen Unterkonstruktion aus senkrechten und waagerechten Stahlschienen ihre Verkleidung.

Für Deckenarbeiten stehen die Arbeiter auf Gerüst

Auch an anderer Stelle geht es in den Tunneln unter der Fächerstadt voran: In der Lammstraße steht ebenso wie in den Haltestellen Durlacher Tor und Kronenplatz bereits das Raumgerüst. Einerseits lässt es Platz, um darunter den Gleisbauern ihre Arbeit zu ermöglichen, andererseits ermöglicht es den Trockenbauern, an die Wände und an die Deckenunterseite der Haltestellen zu kommen.

Aufwändig sind die elektrischen Montagen: Der Strom aus der Oberleitung für die Bahnen muss später ebenso bereitgestellt werden wie der Strom für die Haltestellenbeleuchtung, für Notlicht oder eben auch für die Signalisierung der Fahrtechnik oder der Brandschutzeinrichtung.

Insgesamt 60 Fahrtreppen werden installiert

Die Elektriker sind deshalb laufend unterwegs, um die entsprechenden Kabel zu ziehen und in den Haltestellen zu den Technikräumen zu führen, in denen sich die entsprechenden Schaltschränke finden. Ein weiteres Kapitel sind die Aufzüge und die rund 60 Fahrtreppen: Sie werden Stück für Stück montiert und an die elektrische Installation angeschlossen.

Auch bei "Teil Zwei" der Kombilösung, dem Autotunnel unter der Kriegsstraße, geht es voran: Neben sowie unter dem Mendelssohnplatz sind im Betonbau inzwischen nicht nur Abschnitte der Tunnelsohlen entstanden, sondern auch bereits die ersten Außen- und Mittelwände des Tunnels.

Grundwasserpegel erreicht: Prüfung auf Dichtigkeit

Zwischen Lammstraße und Ettlinger Tor entsteht Stück für Stück die Tunnelsohle. Im östlichen Bereich des Baufelds beginnt in wenigen Tagen die Dichtigkeitsprüfung: Dabei wird untersucht, ob die Baugrube dicht ist. Ist das der Fall, wird der Erdaushub bis zur zweiten Ankerlage und damit unterhalb des Grundwasserpegels fortgesetzt.

Östlich des Ettlinger Tors, auf Höhe der Kreuzstraße, des Staatstheaters und der Meidingerstraße ist der Bau noch nicht ganz so weit: Der Aushub von Erdreich bis zur ersten Ankerlage - also oberhalb des Grundwasserspiegels - läuft derzeit noch. Danach erfolgt das Durchbohren der Bodenplatte der alten Unterführung und durch diese Bohrungen dann die Injektion von Weichgel, um auch diese Baugrube von unten gegen eindringendes Grundwasser abzudichten.

Ettlinger Tor: Füßgänger können wieder über die Straße

Beiderseits vom Ettlinger Tor laufen die Arbeiten, um den Autotunnel Kriegsstraße an das bereits hergestellte Kombi-Bauwerk direkt unter der Straßenkreuzung anzuschließen: Bald werden weitere Teile der alten Unterführung und der Rampe Kriegsstraße abgebrochen. Östlich des Ettlinger Tors bleibt die alte Unterführung vorerst erhalten, da hier ab Donnerstag, 26. April, wieder die Fußgänger von Nord nach Süd den Verkehrsknoten Ettlinger Tor passieren, teilt die Kasig mit.

Am - beziehungsweise unter - dem Karlstor ist der Autoverkehr aus der alten Unterführung der Kriegsstraße unter der Karlstraße inzwischen verbannt worden: Jetzt beginnen dort die Suche nach eventuell noch vorhandenen Kampfmitteln, das Entfernen der alten Asphalt-Fahrbahnen und erste Abbrucharbeiten an der Unterführung.