Viel Arbeit auf Straße und Schiene: Das sind 2020 die größten Baustellen-Hotspots in Karlsruhe

Auch im Jahr 2020 wird in der Fächerstadt wieder fleißig gebaut. 314 Vorhaben sind im Raum Karlsruhe im laufenden Jahr geplant. Welche Baustellen sich für Auto- und Bahnfahrer dabei als wahre Verkehrs-Hotspots erweisen könnten, hat ka-news.de in der Übersicht.

1. Südtangente am "Knielinger Pförtner"

Die Sanierung der Rheinbrücke ist zwar beendet, aber endgültig aufatmen dürfen die Autofahrer der Südtangente noch nicht. Ab Mitte Juli rollen die Bagger auf der B10 in Höhe des "Knielinger Pförtners" - die Fahrbahn muss saniert werden.

"Die Arbeiten zwischen Rheinbrücke und Knielingen sind zunächst so aufgebaut, dass es auf jeden Fall zwei Fahrstreifen in jede Richtung geben wird", sagt Jürgen Lohmeyer, Baustellenkoordinator der Stadt Karlsruhe.

Rechnet man hier noch nicht mit dem großen Verkehrschaos, könnte es zur Zeit der Sommerferien schon enger werden. Dann wird es - wie zu Zeiten der Rheinbrückensanierung - wieder nur auf einer Straßenseite Richtung Pfalz und zurück gehen. Nach den Ferien, Mitte September, sollen die Arbeiten dann abgeschlossen sein.

2. Kriegsstraße

Ebenfalls kein neuer "Stau-Hotspot" ist die Kriegsstraße, die auch im Jahr 2020 im Mittelpunkt der Bauarbeiten der Kombilösung stehen wird.

Doch nicht die Arbeiten selbst seien dabei die Schwierigkeit, sondern "die Ausfahrtswege stellen das Problem dar", sagt Jürgen Lohmeyer.

Jürgen Lohmeyer über die Herausforderungen in der Kriegsstraße:

3. Karlstor

Seit Beginn des Jahres steht auch das Karlstor im Fokus der Bauarbeiten. Der Grund - wie in der Kriegsstraße - ist die Kombilösung.

Seit Freitag, 6. März, gibt es am Karlstor "eine relativ spektakuläre Verkehrsführung", so Lohmeyer. In Richtung Zentrum dürfen bereits keine Autos mehr fahren, ab dem 1. April wird der Verkehr noch weiter eingeschränkt - auch für Fußgänger, Radfahrer und den Bahnverkehr.

Jürgen Lohmeyer über die Verkehrsführung am Karlstor:

Auch Bahnfahrer bleiben nicht von Baustellen verschont

Doch nicht nur für Auto-, Radfahrer und Fußgänger gibt es Einschränkungen, sondern auch für die Nutzer des ÖPNV. 145 Haltestellen sollen in Karlsruhe barrierefrei ausgebaut werden. Davon konzentrieren sich die Arbeiten im laufenden Jahr auf drei Stationen:

Yorckstraße Kußmaulstraße Klinikum Karlsruhe

Erneuerung der Gleisanlagen

Neben dem barrierefreien Ausbau der Haltestellen werden auch die Gleisanlagen erneuert. Am Klinikum wird das Folgen für Bahn- und Autoverkehr haben.

"Es werden Straßen gesperrt, um die Bauarbeiten umzusetzen. Der Verkehr muss dann auf die fertiggestellte Kaiserallee verlagert werden", sagt Jürgen Lohmeyer im Gespräch mit ka-news.de. So wird Karlsruhe auch 2020 wieder seinem inoffziellen Namen als "Baustellenhauptstadt" wieder alle Ehre machen.