Unterirdische Haltestellen: Klappendeckel auf am Europaplatz – hier wird der Brandschutz eingebaut

Die neuen, unterirdischen Haltestellen bekommen immer mehr ihr späteres Gesicht, denn die Wände werden derzeit in weißem Beton verkleidet. Währenddessen hat sich am Europaplatz ein Loch aufgetan, ein Klappdeckel für den Brandschutz. Alles rund um die Kombilösung gibt die Karlsruher Schieneninfrastruktur-Gesellschaft (Kasig) in ihrem wöchentlichen Baustellen-Update bekannt.

Bei den Arbeiten am Innenausbaus des Stadtbahn- und Straßenbahntunnels unter Karlsruher Innenstadt kommt das endgültige Aussehen der sieben neuen unterirdischen Haltestellen immer mehr zur Geltung: Durch die fortschreitende Montage an den Decken der beiden Haltestellen Kronenplatz und Durlacher Tor ist jetzt schon deutlich zu sehen, wie hell sich die Haltestellen zur Inbetriebnahme präsentieren werden.

Von unten wachsen bis auf vier Meter Höhe die ebenfalls nahezu weißen Betonwerksteine an den Haltestellenwänden hoch. Auch die Bahnsteigoberflächen sind mit dem gleichen Kunststein belegt – aber durch eine schützende Holzabdeckung derzeit verborgen, so die Kasig in einer Pressemeldung.

In luftiger Höhe verkleiden die Arbeiter die Wände

Danach geht es oberhalb von vier Metern Höhe weiter mit einer Trockenbauwandverkleidung, die dann unter der hellweißen, leicht abgehängten Tunneldecke endet. Sind erst einmal die Lichtelemente des Lichtbüros Ingo Maurer montiert, sehen die Haltestellen so aus, wie sie konzipiert wurden: Hoch und luftig, hell und freundlich.

In den drei Haltestellen Marktplatz, Ettlinger Tor und Kongresszentrum wird aber noch nicht an der Deckenverkleidung gearbeitet, sondern eher in den Niederungen: Die Monteure für die Wandverkleidung setzen die bis zu 70 Kilogramm schweren Betonwerksteine auf die Bahnsteige und auf die Unterkonstruktion aus Metallprofilen. Dabei wird penibel auf den geradlinigen Verlauf der Fugen über die gesamte Haltestellenlänge – immerhin 100 Meter! – geachtet.

Mit dem Einsatz schwerer Maschinen wird der Gleisbau auf dem Südast des künftigen Stadtbahn- und Straßenbahntunnels bewältigt. Im wesentlichen liegen die beiden Gleisstränge bereits zwischen Gleisdreieck unter dem Marktplatz und der Rampe in der Ettlinger Straße. Die Gleise werden jedoch noch ausgerichtet, die sogenannte "Schotterstopfmaschine" sorgt danach für das Finale beim Gleisbau, der Ende September abgeschlossen sein wird.

Für den Notfall: Rauchabzug wird eingebaut

Am Europaplatz entsteht an der Oberfläche über einem bereits angelegten Treppenaufgang eine Mauer als "Absturzsicherung". Gegenüber sind kleinere rechteckige Löcher im Bahnsteig zu sehen: Hier werden die Rauch-Wärme-Abzug-Öffnungen (RWA) eingebaut, die eine Entlüftung der unterirdischen Haltestellen im Notfall ermöglichen. Diese Öffnungen folgen später auch oberhalb der anderen unterirdischen Haltestellen.

Der Umbau der Kriegsstraße erfolgt in "offener Tunnelbauweise" – und ist deshalb von außen leichter zu verfolgen als das unterirdische Geschehen im Stadtbahn- und Straßenbahntunnel. Am Mendelssohnplatz wird einerseits noch an den wenigen verbliebenen Tunnelaußenwänden, Mittelwänden und einzelnen Bereichen der Tunneldecke gearbeitet.

Ist der Tunnelbau an dieser Stelle erledigt, reicht der im Rohbau hergestellte Autotunnel von der Ludwig-Erhard-Allee bis westlich vom Mendelssohnplatz. Oben auf dem Platz ist der Startschuss zu den Arbeiten an der Gestaltung der endgültigen Oberfläche gefallen: Mitten auf der früheren und künftigen Kreuzung sind die Gleisbauer jetzt an der Reihe, um ein Gleisviereck einzubauen. Ab voraussichtlich 26. Oktober soll das Gleisviereck zunächst nur in der Nord-Süd- beziehungsweise Süd-Nord-Richtung befahrbar sein.

Zwischen Meidinger Straße und Ettlinger Tor wird das Loch des Tunnels zumindest im Osten des Baufelds immer tiefer: Baggerschaufel um Baggerschaufel wird Erdreich bis zur Endtiefe der Baugrube ausgehoben, werden gleichzeitig auch die Anker für den Baugrubenverbau gebohrt. Im westlichen Teil des Baufelds erfolgt laut Kasig die Herstellung der Weichgelsohle.

Ganz im Westen hat in einem Teilbereich die Herstellung der Weichgelsohle begonnen. In dem Baufeld-Bereich direkt östlich vom Karlstor werden noch die Reste der alten Kriegsstraßen-Unterführung abgebrochen. Hier beginnt der Erdaushub bis zur ersten Ankerlage Anfang September.