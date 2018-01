vor 3 Stunden Karlsruhe Unfall im Kombi-Tunnel: Mann stürzt bei Arbeiten ab

Ein Bauarbeiter hat sich am Mittwoch im künftigen Straßenbahntunnel schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Ein Großaufgebot an Rettungskräften eilte daher am Morgen zum Unfallort.