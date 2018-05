Bevor im Sommer die Bahnen wieder einen direkten Weg am Durlacher Tor fahren dürfen, werden bereits nach den Pfingstferien die Autos auf die endgültige Fahrbahn geleitet. Doch zuvor muss diese Straße erst gebaut werden, weshalb das Durlacher Tor in den Ferien von Süden nach Norden nicht befahren werden kann.

Auch die Karlsruher Schieneninfrastruktur-Gesellschaft (Kasig) nutzt die Pfingstferien mit dem dann reduzierten Verkehrsaufkommen für eine mit einer Vollsperrung verbundenen Baumaßnahme: Von Dienstag, 22. Mai, bis einschließlich Samstag, 2. Juni, können Autos nicht von Süden aus der Kapellenstraße kommend nach Norden in Richtung Adenauerring beziehungsweise nach Osten in Richtung Durlacher Allee fahren. Grund ist der Bau der endgültigen Fahrbahnen in der Mitte des Durlacher Tors. Aus Richtung Norden können die Autos das Durlacher Tor allerdings passieren.

Der Autoverkehr von Süden nach Norden wird über die Ludwig-Erhard-Allee, die "runde Kreuzung" am Ostring und die Wolfartsweierer Straße nach Norden umgeleitet. Anlieger können über die Gottesauer Straße und die Ostendstraße ihre Häuser und Wohnungen in der Durlacher Allee zwischen Durlacher Tor und Gottesauer Platz erreichen.

