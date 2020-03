vor 9 Minuten Karlsruhe Umbau im Zeitplan: Nordhälfte des Marktplatzes ist fast fertig

Die Umgestaltung des Marktplatzes nimmt weiter Form an: Weite Teile der Nordhälfte können schon genutzt werden, auch der Blumenmarkt ist wieder zurückgekehrt. Sind die Arbeiten vor dem Café an der Nordwestecke abgeschlosse, steht der kompletten Freigabe der Nordhälfte des Marktplatzes nichts mehr im Weg. Darüber informiert die Stadt Karlsruhe in einer Pressmitteilung.