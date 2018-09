Am Samstag, 15. September, haben Interessierte einmal mehr die Gelegenheit, einen Blick in die unterirdische Welt der Karlsruher Kombilösung werfen zu können. Von 11 bis 18 Uhr wird der Südabzweig des entstehenden Stadtbahn- und Straßenbahntunnels zwischen der Haltestelle Augartenstraße und der Haltestelle Marktplatz für Besucher geöffnet.

Dieser Abschnitt wird erstmals komplett begehbar sein. Hier ist der Rohbau der künftigen unterirdischen Haltestellen und Tunnelabschnitte nahezu abgeschlossen.

Kombilösung für Jedermann

Das besondere daran: In einem Teilbereich können dadurch auch mobilitätseingeschränkte Personen und erstmals auch Eltern mit Kinderwagen sowie Kinder unter sechs Jahren und/oder kleiner als 1,10 Meter Zugang zur "Unterwelt" erhalten. Darüber informiert die Karlsruher Schieneninfrastruktur-Gesellschaft (Kasig) in einer Pressemeldung.

Hierzu wird die Rampe in der Ettlinger Straße auf Höhe der Augartenstraße geöffnet - eine Besichtigung ist dann bis zur Haltestelle Kongresszentrum möglich. Über Treppen gelangen Besucher an den Haltestellen Kongresszentrum, Ettlinger Tor und Marktplatz sowohl nach unten und auch wieder nach oben. Als Ausgang kann auch die Rampe zwischen Haltestelle Kongresszentrum und der Augartenstraße für alle Besucher genutzt werden, heißt es in der Meldung weiter.

Rahmenprogramm für Kombilösungs-Fans

Aber auch oberirdisch finden laut Information der Kasig währenddessen einige Aktionen statt: An der Haltestelle Kongresszentrum beispielsweise gibt es eine kleine Bühne, Informationsstände der Kasig und einen "Selfie-Point" vor dem Informationspavillon "K.", der den Tunnelbesuch dokumentiert. Selbst die kleinsten Kombilösungs-Fans können sich in einem riesigen Sandkasten auf dem Marktplatz im Tunnelbau üben.

Tag der offenen Baustelle Alle Bilder