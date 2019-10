Tag der offenen Baustelle: Kombilösung bringt Besucher "unter die Erde"

Im Rahmen des Karlsruher Stadtfestes öffnet die Karlsruher Schieneninfrastruktur-Gesellschaft (Kasig) am 12. Oktober zwischen 11 Uhr und 19 Uhr erneut die Pforten zur Karlsruher Unterwelt. Ziel ist die zukünftige, unterirdische Haltestelle Durlacher Tor, die durch eine provisorische Treppe zugänglich ist. Der Gang nach "unten" ist also nur für Menschen möglich, die gut zu Fuß sind. Eine Voranmeldung ist nicht nötig.

Steigt man beim Durlacher Tor in die Tiefe, lässt sich schon gut erkennen, wie die neuen, unterirdischen Haltestellen einmal aussehen werden. Mit hellen Betonwandplatten, die bereits auf die Wände der Haltestelle montiert sind, können Besucher die bereits fertiggestellte Gestaltung der Wände in den Treppenabgängen und auf den Fahrgastebenen bestaunen.

Der Tag der offenen Baustelle ist eine gute Gelegenheit, jetzt schon zu sehen, wie später das "System Haltestelle" funktioniert: Mit - noch nicht funktionierenden - Rolltreppen und Aufzügen und mit den Querungsmöglichkeiten für Fahrgäste innerhalb der Haltestelle.

Ebenfalls gehören auch die vor kurzem verlegten Schienen bereits zur Ausstattung der Haltestelle Durlacher Tor. Doch es gibt auch noch Anzeichen für die laufenden Arbeiten: Mitten in der unterirdischen Haltestelle steht das große "Raumgerüst", mit dessen Hilfe die Arbeiter auch an die oberen Teile der Wände und an die Decke gelangen können.

Treffpunkt für die Besichtigung ist das als Baueinrichtungsfläche genutzte Gelände am Durlacher Tor. Der Zugang unter die Erde noch nicht barrierefrei, weshalb Besucher gut zu Fuß sein sollten. Kinder dürfen erst ab einer Größe von 1,10 Meter und einem Alter von 6 Jahren an der Besichtigung teilnehmen.

Auch "oben" ist was los

"Der Tag ist auch immer ein Fest für die ganze Familie", teilt die Karlsruher Schienen-Infrastrukturgesellschaft (Kasig) in einer Pressemeldung mit. Deshalb gibt es "oben", auf der Baustelleneinrichtungsfläche beim Durlacher Tor, eine Mischung aus Unterhaltung und Information: Informiert wird über den "Werdegang" der Baustelle Durlacher Tor, von der aus im November 2014 die Tunnelvortriebsmaschine "Giulia" zu ihrer neunmonatigen Tunnelbau-Reise unter der Kaiserstraße startete.

Eine Musikbühne mit Auftritten vieler regionaler Künstler, ein gastronomisches Angebot sowie Attraktionen für Kinder runden laut Veranstalter den Tag der offenen Baustelle ab.