"Hallo? Hörst du mich? Ich versteh' dich gerade ganz schlecht!" - solche Szenen aus Bus und Bahn haben wir fast alle schon einmal erlebt. Doch wie sieht es eigentlich mit Empfang und Internet aus, wenn die Bahnen künftig durch den unterirdischen Stadtbahntunnel fahren? Ist streamen und telefonieren dann überhaupt möglich? Oder rollen die Bahnpendler dann in ein einziges großes Funkloch hinein? ka-news.de hat bei der Karlsruher Schieneninfrastruktur-Gesellschaft (Kasig) und den Verkehrsbetrieben Karlsruhe (VBK) nachgehakt.

Bis die Bahnen unter Karlsruhe abtauchen und Bahnfahrer zum ersten Mal die neuen, unterirdischen Haltestellen nutzen können, wird es wohl noch bis zum Jahr 2021 dauern, dennoch ist es für Fahrgäste bereits heute gut zu wissen: Kann ich mein Smartphone auch im Tunnel zum Telefonieren, Serienschauen und Zocken benutzen?

Was die digitalen Sorgen der Bahnpendler angeht, können Kasig und VBK direkt beruhigen: Die Fahrgäste werden auch an den unterirdischen Bahnhaltestellen Mobilfunkempfang haben und können auf das kostenfreie KA-WLAN zugreifen.

Handyempfang muss unterirdisch gewährleistet sein

Vor allem der Handyempfang muss dabei bei einer Fahrt durch den Tunnel vorhanden sein. "Das hat zwei Gründe", erklärt Achim Winkel, Pressesprechder der Kasig, im Gespräch mit ka-news.de. "Zum einen muss der Fahrgast bei einem Notfall mit seinem Handy den Notruf wählen können - Notfallsäulen befinden sich aber auch an jeder Haltestelle. Zum anderen muss der Kauf eines Fahrtickets über die Handy-App im Untergrund gewährleistet sein."

Das könnte Sie auch interessieren Karlsruhe Online-Tickets in Karlsruhe: Was ist die beste App für Bus und Bahn?

Aber nicht nur an den Haltestellen, auch in der Bahn müsse der Fahrgast während der Fahrt nicht auf Empfang verzichten. "Die technischen Voraussetzungen für den Mobilfunkempfang im Tunnel wurden bereits mit den verschiedenen Mobilfunkanbietern abgestimmt", sagt Nicolas Lutterbach, Pressesprecher der VBK.

"Die Mobilfunkanlagen mit den notwendigen Hardwarekomponenten werden noch im Zuge des Tunnelausbaus installiert."

KA-WLAN auch im Tunnel verfügbar

Doch nicht nur an Telefon-, auch an Streamingnutzer hat man beim Tunnelbau gedacht: So werden Pendler morgens auf dem Weg zur Arbeit nicht auf Spotify, Netflix und Co. verzichten müssen: "Der Fahrgast hat auch Zugriff auf das freie KA-WLAN, das von der Stadt Karlsruhe angeboten wird", erklärt Lutterbach gegenüber ka-news.de abschließend. Selbst wenn die Bahn also mal wieder Verspätung hat: Für digitalen Zeitvertreib wird auch im Tunnel künftig gesorgt sein.