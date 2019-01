Sperrung am Ettlinger Tor: Tunnelbau in der Kriegsstraße weiter auf Kurs

Auf die Karlsruher kommt eine weitere Sperrung zu: Der Wender am Ettlinger Tor wird wegen der Bauarbeiten am Kombitunnel gesperrt. An der im Sommer wiedereröffneten Kreuzung kann trotzdem nach Links abgebogen werden.

Weiter, weiter, immer weiter graben sich die Tunnelarbeiter durch die Kriegsstraße. Der Autotunnel wächst Meter um Meter. Weil die Arbeiten nun auch westlich der Kreuzung am Ettlinger Tor "in die Vollen gehen", wie die Bauherrin der Kombilösung, die Kasig, in einer Pressemeldung mitteilt, muss am Ettlinger Tor ein Wender gesperrt werden. Ab Mittwoch, 30. Januar gegen etwa 15 Uhr beginnt die Sperrung für die Bauarbeiten am Baufeld W4.

"Der Fahrzeugverkehr in der Kriegsstraße von Osten kann jedoch über die Kreuzung Ettlinger Tor durch zweimaliges Linksabbiegen wenden und nach Osten zurück fahren", schreibt die Karlsruher Schieneninfrastruktur Gesellschaft (Kasig) weiter. Um Rückstaus durch die Linksabbieger zu vermeiden, soll laut Kasig auch die Ampelschaltung angepasst werden.

"Wegen zuvor notwendigen Anpassungsarbeiten an der Verkehrssicherung und der Ampelanlage am Ettlinger Tor wird am Mittwoch in der Zeit von 7 Uhr bis voraussichtlich 15 Uhr für Autofahrer und Radfahrer die Fahrtrichtung von Norden (Karl-Friedrich-Straße/ Rondellplatz) nach Süden (Ettlinger Straße/ Kongresszentrum) gesperrt", teilt die Kasig in ihrer Pressemitteilung weiter mit.

Die Autos können in diesem Zeitraum die Umleitung über den vor kurzem eingerichteten Wender an der Ritterstraße nehmen. Radler steht entweder ebenfalls diese Umleitung oder der Weg über die östlich des Ettlinger Tors von Nord nach Süd führende Fußgängerfurt zur Verfügung.