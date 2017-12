Wie sieht es aktuell rund um die Baustelle am Ettlinger Tor aus? Sich selbst ein Bild machen konnten interessierte Bürger am Donnerstag bei einer Tunnelführung. ka-news war mit dabei.

Zwei Gruppen mit je rund 40 Personen waren am Donnerstagnachmittag gemeinsam mit der Initiative "Ja, zur Kombilösung" und Peter Müller vom Ingenieurbüro Krebs + Kiefer im Tunnel unterwegs. Dabei ging es um die Bauarbeiten nördlich und südlich des Ettlinger Tors.

Während sich auf der Ettlinger Straße das sichtbare Baugeschehen weitestgehend aus dem Straßenbild zurückgezogen hat, laufen unterirdisch derzeit noch Abbrucharbeiten. Daher ging es nicht hier, sondern erst am Marktplatz über die bereits bestehenden Fahrgast-Zugänge unter die Erde. So bekamen die Teilnehmer des Baustellen-Spaziergangs auch einen Eindruck von der unterirdischen Haltestelle Marktplatz, die sich langsam ihrem künftigen Erscheinungsbild annähert.

Fragen zu Notausgängen, Bautechnik & Co.

Die Fragen der Besucher gingen unter anderem um die Fluchtwege im Tunnel: Spezielle Fluchttunnel oder Notausgänge wird es in der künftigen U-Strab keine geben, klärt Müller auf. Dies sei in Karlsruhe nicht nötig, da die einzelnen Haltestellen sehr Nahe beieinander liegen. Zwischen den Haltepunkten Ettlinger Tor und Marktplatz liegen beispielsweise nur 249 Meter, so Müller weiter. In Notfällen sollen Fahrgäste in den Zügen in die Haltestellen gebracht werden, heißt es. Zudem sei das Verletzungsrisiko auf den schmalen Tunnelgehsteige und den Gleisen im Falle einer Panik wesentlich größer, wenn die Fahrgäste den Zug verlassen.

Rohbauarbeiten dauern an

Auf die Frage wie den der Tunnel nach Abschluss der Arbeiten aussehen wird, erläuterte Müller dass die Gleise am Ende auf einer 70 Zentimeter hohen Schotterschicht liegen werden, die auf einem Betonsockel verteilt ist. Die 40 Zentimeter dicke Stahlbetonschale die verwendet wurde, sei Standard beim Tunnelbau. Bis zur Jahreshälfte 2018 will man die Rohbauarbeiten an der Haltestelle Ettlinger Tor abgeschlossen haben.

Die Haltestelle Ettlinger Tor ist die tiefste Haltestelle, das hängt mit dem Kriegsstraßentunnel zusammen, der dort vorbei läuft. Im Vergleiche zu den anderen Haltestellen seien die Höhenunterschiede aber nur "moderat", so Müller weiter.

Tunnelrundgang am Marktplatz Alle Bilder

Zu den Baustellenarbeiten an der Haltestelle Ettlinger Tor direkt konnten die Besucher aus Sicherheitsgründen nicht gehen. "Das wäre mit so vielen Leuten zu gefährlich und auch die Arbeiter würden dadurch gestört", erklärt Müller. Stattdessen ging die Gruppe zu Fuß einige unterirdische Meter zwischen Marktplatz und Ettlinger Straße.

Unter den Baustellenbesuchern war auch Arnd Werther der aus Karlsruhe stammt, allerdings schon seit 17 Jahren in München lebt und dort beim städtischen Verkehrsamt arbeitet. "Allerdings nicht im Bereich Bauen", sagte er lachend. Er war hergekommen um sich auch mal in Karlsruhe von einer U-Bahn Baustelle einen Eindruck zu verschaffen. Zur Zeit ist er gerade im Weihnachtsurlaub bei seiner Familie, sein Vater hatte ihn auf den Baustellenspaziergang aufmerksam gemacht. Die Distanzen seien schon etwas ungewohnt wenn man das Liniennetz in München gewohnt sei, so Werther. Das Liniennetz der Münchener U-Bahn liegt bei über 100 Kilometern. Für Karlsruhe und seine Bürger sei die Kombilösung auf jeden Fall eine gute Sache, meinte der Wahl-Münchener.