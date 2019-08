Seit langer Zeit eine Baustelle nimmt er jetzt so langsam seine endgültige Gestalt an: Die Bauarbeiten auf dem Karlsruher Marktplatz befinden sich auf der Zielgeraden. Der neue Bodenbelag ist bereits großflächig zu sehen und gibt eine erste Vorstellung davon, wie das städtische Herzstück nach Fertigstellung aussehen wird. Das soll planmäßig im Herbst 2020 sein.

Seit vergangener Woche ist der Karlsruher Marktplatz auffällig mit einem roten Teppich versehen: Eine Aktion der Stadt Karlsruhe - "Über den bereits neu gepflasterten Teil des Marktplatzes könnt ihr ab sofort stilvoll wie die Filmstars spazieren", verkündete der offizielle städtische Marketing-Account auf Facebook:

Das rote Vlies dient zum Schutz der neuen Bodenplatten: Die Verfüllung der darunterliegenden Pflasterfugen kann erst für die Gesamtfläche erfolgen. Der rote Vlies markiert den neuen Fußgängerweg zwischen Kaiserstraße und Zähringerstraß über den Marktplatz, welcher zuvor entlang der Gebäude geführt wurde.

Baustelle seit 2013

Seit 2013 ist der Stadt-Mittelpunkt eine Baustelle. Rund fünf Jahre später, im Mai 2018, war der Marktplatz beinahe baustellenfrei, im Oktober erhielten die Karlsruher pünktlich zum Stadtfest "ihre" Pyramide ohne Baustellenverkleidung zurück und im Winter 2018 konnten die Karlsruher für einige Wochen Marktplatz-Luft auf der provisorischen Fläche schnuppern: Ein Teil der Weihnachtsstadt wurde zusammen mit einem Riesenrad auf der asphaltierten Fläche aufgebaut.

Im April wurde der städtische Platz erneut für den Umbau gesperrt: Für 1,5 Jahre rollen in der "guten Stube" erneut die Bagger. Umgestaltet wird nach einem Entwurf der Architektengemeinschaft "Mettler und AV1" - ihr Entwurf setzte sich in einem Wettbewerb 2010 durch. Ihre Idee: Mit dem Bodenbelag sollen Marktplatz und Kaiserstraße ein einheitliches Bild abgeben. Diese Idee wird seit April 2019 umgesetzt. Rund vier Monate später sind die Arbeiten fortgeschritten und ein Teil des Marktplatzes kann wieder begangen werden.

Im Herbst 2020 sollen die Bauarbeiten beendet sein, bestätigt die Stadt Karlsruhe auf ka-news.de-Nachfrage. Dann soll die Pyramide enthüllt, die UBahn-Zugänge geöffnet, Pflanzenkübel und Bänke montiert sowie der Ludwigsbrunnen wieder an seinem Platz sein.

"Die Arbeiten liegen sehr gut im Zeitplan", so eine Sprecherin der Stadt. Derzeit wird im östlichen Baufeld - auf Seite des Modehauses Schöpf und Commerzbank - Bodenmaterial ausgehoben und abtransportiert sowie Leitungen werden verlegt. Danach wird ein Unterbau hergestellt und der Pflasterbelag bis an die Gebäude verlegt. Im November 2019 will man mit diesen Arbeiten fertig sein.

Sind die Arbeiten in diesem Baufeld abgeschlossen, wechseln die Bauarbeiten auf die gegenüberliegende, westliche Seite - "damit während des Winters auch hier der noch verbleibende Streifen zwischen der gepflasterten Fläche um die Pyramide herum und der Bebauung zunächst mit Leitungen und anschließend mit dem neuen Pflaster bestückt wird", so die Stadt in einer entsprechenden Meldung.

Zusätzlich wurde das Baufeld vor dem Rathaus in Richtung Süden verlegt. In diesem Feld werden Leitungen bis zur Hebelstraße verlegt und der Untergrund für den späteren Pflasterbelag vorbereitet. Diese Arbeiten sind laut Stadt bis Ende September angesetzt. Bereits montiert sind die Wasserdüsen, welche später im Rahmen eines Wasserspiels auf 180 Quadratmetern für kühle Abwechslung in der Innenstadt sorgen sollen.

Die Pyramide bleibt bis zur Fertigstellung der nördlichen Marktplatzfläche eingerüstet. Ein genaues Datum, wann Karlsruhes Wahrzeichen wieder enthüllt wird, gab es von Seiten der Stadt Karlsruhe nicht. Fest steht: Teile des Marktplatz werden bereits vor Herbst 2020 wieder für Publikumsverkehr nutzbar sein: Sobald die Bauarbeiten auf dem aktuellen Baufeld im Osten beendet sind - vermutlich im November - sollen die Flächen wieder freigegeben werden. Ob dann auch ein roter Teppich ausgelegt wird, bleibt abzuwarten.

Ungefähr in diesem Zeitraum werden die Bürger bei der Gestaltung zu ihren Eindrücke und Anregungen an die Stadtverwaltung gefragt: Im Herbst 2019 sollen Pflanzenkübel, Bänke und Lampen für den neuen Marktplatz in der Kaiserstraße präsentiert werden. Die Bürger können zu den neuen "Einrichtungsmöbel" dann ihr Feedback per Mail abgeben - es soll gesammelt und ausgewertet werden.

ka-news.de Hintergrund



Rund neun Millionen Euro kostet der Umbau des Marktplatzes. Der neue Boden des Marktplatzes besteht aus großen, weißen Granitsteinen, an den Seiten wird ein Ornament aus farbigen Natursteinen den Boden zieren. Dafür wurden in den vergangenen Jahren testweise zwei Musterflächen in der Nähe der Kaiserstraße verlegt. Der Baggerbiss zum Umbau erfolgte im April 2019.