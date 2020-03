vor 14 Stunden Ingo Rothermund Karlsruhe Raum Karlsruhe: 314 Baustellen in 2020 - darunter Südtangente, Kriegsstraße und Karlstor

314 Baustellen sind im Raum Karlsruhe 2020 geplant. Darunter die Südtangente, die Kriegsstraße und das Karlstor. Aber auch an den Haltstellen wird es Sperrungen und Umleitungen geben. Darüber informierten am Baubürgermeister Daniel Fluhrer und Baustellenmanager Jürgen Lohmeyer. Die größten Baustellen in der Übersicht.