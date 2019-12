Seit April wir auf dem Marktplatz ein neuer Bodenbelag verlegt, ein Großteil der Fläche hat schon die neuen Platten. Unbekannte haben nun die Steine so massiv verschmutzt, dass sie ausgetauscht werden müssen, wie die Polizei am Freitagmittag mitteilt. Der Schaden beträgt mehrere Tausend Euro.

Jeder, der schon mal Öl an den Händen oder auf der Kleidung hatte weiß, wie schwer das wieder weggeht. Auf dem Marktplatz haben in der Nacht von Montag auf Dienstag Unbekannte Altöl über die neu verlegten Pflastersteine geschüttet, wie die Polizei in einem Bericht am Freitag schreibt. "Die Fliesen wurden dadurch so stark verschmutzt, dass irreparable Schäden entstanden sind und sie deshalb ausgetauscht werden müssen!"

Die Polizei sucht nach Zeugen, die Hinweise zur Tat machen können. Sie werden gebeten, sich mit dem Revier am Marktplatz unter der Nummer 0721 666 3311 in Verbindung zu setzen.