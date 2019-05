vor 12 Minuten Karlsruhe Offene Wunde im Herzen der Stadt: Karlsruher Marktplatz bekommt neues Aussehen - doch dafür muss noch viel getan werden

Auf dem Marktplatz in Karlsruhe wird gebaggert und gebaut: Bis Ende nächsten Jahres sollen dort ein Wasserspiel, ein nigelnagelneuer Granitbelag und Bänke zum Verweilen einladen. Nun stehen allerdings zunächst die Bauarbeiten an: Fast einen Meter tief wird der Boden des Marktplatzes ausgehoben. Was passiert auf der Baustelle inmitten der Fächerstadt im Moment?