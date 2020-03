vor 4 Stunden Karlsruhe Neues von der Kombilösung: Ab Montag kann man auf dem Autotunnel fahren

Am Karlstor werden in der nächsten Zeit einige Baumaßnahmen getroffen, die große Auswirkungen auf die Verkehrsführung haben. Aber auch auf den restlichen Baufeldern geht es voran. So kann man ab Montag auf Höhe der Lammstraße über den fertig hergestellten Autotunnel fahren. Alle Informationen rund um die neuen Baupläne gibt die Karlsruher Schieneninfrastruktur-Gesellschaft (Kasig) in ihrem wöchentlichen Baustellen-Update.