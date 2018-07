vor 1 Stunde Karlsruhe Neuer Einsatzort Kombilösung: Polizisten müssen sich im Tunnel auskennen

Der Straßenbahntunnel unter der Innenstadt nimmt Gestalt an, und für die Karlsruher Polizei ist es nun an der Zeit, das neue Einsatzgebiet besser kennenzulernen. Sie besichtigen vor wenigen Tagen die unterirdische Baustelle, damit sie sich in den Zwischenebenen, den Aufzügen und Treppenhäusern zurechtfinden.