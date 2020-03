Neue Verkehrsführung am Karlstor: Bereich in der Nacht auf Freitag komplett gesperrt

Ab Freitag, 6. März, müssen sich Autofahrer am Karlstor auf eine neue Verkehrsführung einstellen. In einer Richtung werden die Autos auf der Gegenfahrbahn geleitet. Für die Sicherheit werden in der Nacht auf Freitag Betonwände zwischen den entgegengesetzten Verkehrsströmen aufgestellt. Dafür muss der Bereich für Autofahrer Richtung Osten komplett gesperrt werden.

Wegen der Arbeiten an der Kombilösung in der Kriegsstraße gibt es am Karlstor ab Freitag eine ungewöhnliche Verkehrsführung. Wer von Osten in Richtung Westen auf der Kriegsstraße unterwegs ist, wird für ein Stück auf die Gegenfahrbahn geführt. Auf Höhe der Hirschstraße wechseln die Autofahrer schließlich wieder auf die nördliche, die "richtige" Seite der Kriegsstraße.

Gesperrter Bereich für Anlieger frei

"Die in umgekehrter Richtung - also von Westen nach Osten - fahrenden Autos bleiben wie gewohnt auf der Südseite der Kriegsstraße", gibt die Karlsruher Schieneninfrastruktur-Gesellschaft (Kasig) in einer Pressemeldung bekannt. Die Fahrbahnen seien im Bereich des Begegnungsverkehrs durch Betonleitwände voneinander getrennt.

Die Leitwände werden in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 5. auf 6. März, aufgestellt. "Dazu ist eine kurze Vollsperrung dieses Abschnitts für den nach Osten fließenden Verkehr notwendig", so die Kasig weiter.

Die Anlieger auf der Nordseite der Kriegsstraße zwischen Karlstraße und Hirschstraße - also in dem gesperrten Bereich - können ihre Anwesen dennoch erreichen. Für sie ist ein Anliegerverkehr von der Hirschstraße aus als Sackgasse eingerichtet. Radfahrern wird die - auch beschilderte - Umfahrung des Bereiches empfohlen. Fußgänger können das Karlstor wie bisher queren.