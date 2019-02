vor 1 Stunde Karlsruhe Nach der Vergabe der Bauarbeiten: Stadtwerke machen auf dem Marktplatz den Anfang

Kaum haben die Gemeinderäte am Dienstag beschlossen, wer die Arbeiten für die Umgestaltung des Karlsruher Marktplatzes durchführt, da fangen die ersten Arbeiten an. Die Stadtwerke verlegen an der Nordseite eine neue Wasserleitung. Zudem muss die Pyramide abgesichert werden, damit ihr während der Bauarbeiten nichts passiert.