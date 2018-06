Mobilitätsfestival am Wochenende: Großer Andrang für Tunnelbesichtigung

Es wird die letzte Gelegenheit sein, mit dem Fahrrad durch die gesamte Tunnelröhre zu fahren - und diese Gelegenheit werden rund 2.200 Menschen wahrnehmen. Doch diese Besichtigung ist nur ein Teil des Mobilitätsfestivals am Wochenende.

Der Ansturm auf die kostenlosen Zugangskarten für die Radtour durch den Kombilösungs-Tunnel war enorm: Die Interessierten warteten bis zu einer Stunde auf das personalisierte Ticket. Hintergrund der Karten-Aktion ist eine gewisse Regulierung: Damit überhaupt rund 2.200 Menschen durch den Tunnel fahren können, werden insgesamt 54 Touren angeboten. Unterwegs anhalten ist nicht möglich.

Mehr Zeit haben die Besucher hingegen bei den offenen Tunnelbesichtigungen. Am Samstag, 16. Juni, zwischen 11 und 22 Uhr sowie am Sonntag, 17. Juni, zwischen 14 und 17 Uhr können die Besucher den Bereich zwischen Europaplatz und Lammstraße zu Fuß erkunden.

Letzte Möglichkeit mit dem Rad durch den Tunnel zu fahren

Einen weiteren Termin für eine Besichtigung per Fahrrad wird es wohl nicht mehr geben: Zwar gibt es Mitte September noch einen Tag der offenen Baustelle, doch dann könnten die Bauarbeiten in den Röhren bereits so weit vorangeschritten sein, dass eine Durchfahrt auf zwei Rädern nicht mehr möglich ist.

Wer hingegen mehr Interesse an der Baustelle in der Kriegsstraße hat, muss noch ein paar Tage waren. Die Arbeiten auf dieser Baustelle sind Thema bei einem informativen Baustellenspaziergang zur Kombilösung am Donnerstag, 21. Juni. Interessierte können sich hier werktags, 10 bis 18 Uhr, unter 0721-133-5577 anmelden.

Doch auch abseits der Tunnelbaustelle ist am Wochenende in der Karlsruher Innenstadt viel geboten: Neben einer langen Einkaufsnacht bis 22 Uhr, stehen auf dem Marktplatz zahlreiche Stände, an denen über die Themen Mobilität der Vergangenheit und der Zukunft informiert wird.

