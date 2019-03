vor 1 Stunde Karlsruhe Kunst für die Kombilösung: U-Bahn-Kunstprojekt von Markus Lüpertz geht an den Start

Das umstrittene Karlsruher U-Bahn-Kunstprojekt von Markus Lüpertz geht an den Start: Initiator Anton Goll will heute die Finanzierung vorstellen. In der Majolika-Manufaktur, wo das Kunstwerk entstehen soll, werden neben dem Künstler auch Sponsoren erwartet.