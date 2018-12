Auch die Baustellen der Kombilösung machen nun erst einmal eine Weihnachtspause. Die Arbeiter haben die Baufelder in den letzten Tagen winterfest abgesichert - im Januar geht die Bautätigkeit weiter. Dann beginnt unter anderem der Gleisausbau im Tunnel unter der Kaiserstraße.

Die Kombilösung Karlsruhe hat im neunten Jahr der Bauarbeiten den Wechsel vom Rohbau des Stadtbahn- und Straßenbahntunnels zum Innenausbau vollzogen: In allen sieben neuen unterirdischen Haltestellen sind die Rohbauarbeiten abgesehen von kosmetischen Arbeiten beendet.

Haltestellenwände am Durlacher Tor fast fertig

Der Innenausbau befindet sich in verschiedenen Stadien: Während am Durlacher Tor nicht nur die Haltestellenböden, sondern auch die Haltestellenwände schon einen großen Teil der Verkleidung besitzen, sind es am Kronenplatz vorzugsweise die Haltestellenböden. In der Lammstraße und der Haltestelle Kongresszentrum wird noch an der Unterkonstruktion für die Verkleidung gearbeitet.

Die Montage von elektrischen Leitungen, Aufzügen und Fahrtreppen ist praktisch fast überall zu beobachten – aber eben ab heute bis zum 7. Januar nicht mehr, da die Arbeiter und Handwerker in die Weihnachts- und Winterpause gehen, so die Karlsruher Schieneninfrastruktur Gesellschaft (KASIG) in einer Mitteilung an die Presse.

Wie geht es im neuen Jahr weiter?

Nach zweiwöchiger Weihnachtspause beginnt im Januar bereits im östlichen Teil des Tunnels unter der Kaiserstraße der Gleisbau. Auf dem Boden der Haltestellen und Tunnel wird erst eine Unterschottermatte aufgetragen, die die Übertragung von Körperschallwellen der durchfahrenden Bahnen auf den Tunnel- und Haltestellenbeton verhindert. Auf diese Matte wird Schotter aufgeschüttet und darauf dann die Gleise und Schwellen gelegt.

Weihnachts- und Winterpause ist auch beim Umbau der Kriegsstraße mit einer neuen Gleistrasse oben und einem darunterliegenden Autotunnel angesagt, nachdem seit dem Spatenstich im April 2017 bereits zwei Tunnelabschnitte im Rohbau fertiggestellt sind.

Die Arbeiter haben die „aktiven“ einzelnen Baufelder in den vergangenen Tagen winterfest abgesichert und werden ab 2. Januar die Tunnelbautätigkeit in den Baufeldern O 2 östlich und westlich des Mendelssohnplatzes und ab dem 7. Januar auch wieder im Baufeld W 3 zwischen Lammstraße und Ettlinger Tor fortsetzen.

In den beiden Baufeldern O 3 und O 4 zwischen Adlerstraße und Ettlinger Tor wird es ebenfalls ab dem 7. Januar weitergehen. Ab Januar wird auch der Tunnelbau im Baufeld W 1.2 zwischen Ritterstraße und Karlstor vorbereitet: Dort beginnen erste Arbeiten wie eine Kanal-Umlegung, die das Einrichten des Baufelds für den Tunnelbau überhaupt erst möglich machen.