Auf der östlichen Kriegsstraße haben die Bauarbeiten der Kombilösung in den vergangenen Jahren bereits große Fortschritte gemacht. Im neuen Jahr geht es daher nun im äußersten Westen weiter: Am Mittwoch, 9. Januar, beginnen die Vorarbeiten für das künftige Baufeld W1 zwischen Ritterstraße und Karlstor - für Autofahrer bringt das einige Einschränkungen und Sperrungen mit sich.

Der Umbau der Kriegsstraße und der Bau des neuen Autotunnels setzt nun auch am westlichen Ende der Kombilösung ein: Ab 8. April wird die Unterführung der Kriegsstraße unter der Karlstraße gesperrt sein. Darüber informiert die Karlsruher Schieneninfrastruktur-Gesellschaft (Kasig) in einer Meldung an die Presse.

Kriegsstraße zwischen Ritterstraße und Karlstor ab 11. Januar gesperrt

Bevor es so weit ist, stehen ab Mittwoch, 9. Januar, bereits die ersten Vorarbeiten zur Einrichtung des Baufeldes auf dem Plan: Auf der Südseite werden die Platanen gefällt und ab voraussichtlich Freitag, 11. Januar, wird die oberirdische Nordfahrbahn der Kriegsstraße - also jene vor dem Bundesgerichtshof - zwischen Ritterstraße und Karlstraße für den Autoverkehr gesperrt, um in einem Teilbereich Kanalbauarbeiten vornehmen zu können.

Ritterstraße wird zur Kreuzung

Da durch die Sperrung von Osten kommend kein Rechts- oder Linksabbiegen in die Karlstraße möglich ist, wird eine Kreuzung an der Ritterstraße eingerichtet. So können Autofahrer statt am Karlstor bereits hier nach links in die Südweststadt abbiegen und aus der nördlichen Ritterstraße kommend die Kriegsstraße auf direktem Weg zur südlichen Ritterstraße queren.

"Die Kreuzung auf Höhe der Ritterstraße ersetzt dann auch den Wender am Karlstor, der durch die Sperrung der Nordfahrbahn zwischen Ritterstraße und Karlstraße ebenfalls nicht mehr erreichbar sein wird", erklärt die Kasig.

Umleitungen Richtung Innenstadt und Bundesgerichtshof

Für Autofahrer, die von der Kriegsstraße aus nach Norden in die Innenstadt wollen, ist eine Umleitung ausgeschildert: Zunächst geht es geradeaus unter der Karlstraße hindurch bis zur Reinhold-Frank-Straße, dann nach rechts bis zum Mühlburger Tor und von dort erneut nach rechts in die Amalienstraße und weiter bis zur Karlstraße.

Wer das Ziel Bundesgerichtshof hat, wird ab der neuen Kreuzung an der Ritterstraße beginnend über die südliche Ritterstraße, die Mathystraße und die Karlstraße zum Karlstor beziehungsweise zur Herrenstraße umgeleitet.

Fußgängerüberweg am Karlstor ab Mitte Februar gesperrt

Ab Mitte Februar beginnen zudem zusätzliche Arbeiten an den Bahnsteigen der früheren Haltestelle nördlich des Karlstors. "Fußgänger können dadurch bis Mitte März den nördlichen Überweg am Karlstor nicht mehr queren", heißt es von Seiten der Kasig weiter.

Direkt im Anschluss ist für Fußgänger die Überquerung der Kriegsstraße auf der östlichen Seite des Karlstors nicht mehr möglich, da dort die Fahrbahnen für Autos umgebaut werden.

Unterführung der Karlstraße mit Erde zugeschüttet

Voraussichtlich am 8. April ist es dann soweit: Die Rampen für die Unterfahrung des Karlstors werden mit Erdreich zugeschüttet, damit auf dieser Fläche die Großgeräte eingesetzt werden können, die die Baugrubensicherung herstellen. Ab diesem Tag läuft der Autoverkehr ausschließlich oberirdisch über die Kreuzung Kriegsstraße/Karlstraße.

"U-Turns" an der Karlstraße eingerichtet

Um die Kreuzung zu entlasten, ist am Karlstor für Autofahrer kein Linksabbiegen mehr möglich. Für Linksabbieger wird jedoch die Kreuzung der Ritterstraße mit der Kriegsstraße erneut in Betrieb genommen, sodass hier ein sogenannter "U-Turn" entsteht. So können von Westen, also vom Karlstor kommende Autos wieder in Richtung Karlstor und dann nach rechts in die Karl- oder Herrenstraße fahren.

Ein zweiter "U-Turn" westlich des Karlstors - etwa auf Höhe der Hirschstraße - bietet zudem die Möglichkeit für Autofahrer, von Osten kommend nach Westen zu wenden und dann nach rechts in die südliche Karlstraße abzubiegen. Autofahrer aus der Karlstraße, die nach Osten in die Kriegsstraße wollen, können diesen Wender ebenfalls nutzen.

Radfahrer und Fußgänger bleiben von den Bauarbeiten weitestgehend verschont. Nur die Querung der Kriegsstraße auf der Ostseite der Karlstraße bleibt Fußgängern aus Platzmangel verwehrt. "Dagegen ist der Überweg über die Kriegsstraße auf Höhe der Hirschstraße auch während dieser Bauphase nutzbar", so die Kasig abschließend.