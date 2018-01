Über Weihnachten hatte die Bauarbeiten an der Kombilösung Pause. Doch in den ersten Januar-Tagen haben die Arbeiten wieder volle Fahrt aufgenommen.

Über den Jahreswechsel waren die Baustellen teilweise geschlossen, die Arbeiter hatten ihren wohlverdienten Urlaub. Jetzt geht es wieder rund auf dem Großprojekt der Karlsruher Schieneninfrastruktur Gesellschaft (Kasig). Für 2018 steht einiges auf dem Plan, unter anderem die Fertigstellung sämtlicher Rohbauarbeiten in den unterirdischen Haltestellen und den dazwischenliegenden Tunnelabschnitten. Das teilt die Kasig in ihrer aktuellen Presseinformation nun mit.

Mit Hochdruck wird daher an den Stationswänden, an Treppenaufgängen oder auch an den Verteilerebenen für die Fahrgäste gearbeitet. Mauerwerk für Betriebsräume entsteht, Brüstungen werden betoniert – und in der Haltestelle Kronenplatz wird die Betonage der Schotterbegrenzungswände vorbereitet: Diese bilden die Vorderkante des Bahnsteigs.

Bedingt durch den Bauablauf liegen die Arbeiten im nördlichen Teil der unterirdischen Haltestelle Ettlinger Tor zurück: Hier wurden die Arbeiten am Abbruch der Einrichtungen, die für den Druckluftvortrieb unter der Karl-Friedrich-Straße benötigt wurden, wieder aufgenommen.

Derzeit werden die Übergänge zwischen dem Tunnel und seinen Enden zum Marktplatz beziehungsweise zum Ettlinger Tor hin so vorbereitet, dass die Betonage der Portale erfolgen kann. Gleichzeitig wird die Herstellung der Stationswände sowie der Treppenabgänge und der Zwischenebene angefangen.

Der Rohbau bekommt Atmosphäre

In der Haltestelle Kongresszentrum ist der Rohbau schon fertig. Daher beginnt in der nächsten Woche im Rahmen des Innenausbaus das Stocken der Stationswände im Bereich der Fahrgastzugänge. In der Haltestelle Durlacher Tor sind diese Arbeiten, die sich dort auch auf die (im Kongresszentrum nicht vorhandenen) Zwischenebenen erstrecken, ab Anfang Februar vorgesehen: Beim Bau wird dann der im Rohbau hergestellte "glatte" Beton durch Bearbeitung mit einem speziellen Meißel aufgerauht, was den Eingängen und den Zwischenebenen später eine ganz eigene Atmosphäre verleihen soll.

Ebenfalls bereits wieder aufgenommen wurde der Bau der Randwege in den Tunnelabschnitten zwischen den einzelnen Haltestellen. Die Wege werden mit Kabelleerrohren für die Leitungen für die Sicherheits- und Lichttechnik ausgestattet.

Oberirdische Ziele der Kombilösung: Engstellen verschwinden

In den nächsten Monaten werden sämtliche "Andienöffnungen", durch die bisher Baumaterial von oben in die unterirdischen Haltestellen transportiert wurde, verschlossen. Dadurch werden etliche Engstellen auf dem Europaplatz, auf dem Marktplatz und auf dem Berliner Platz verschwinden. Die Anlieferung von Baumaterial erfolgt dann ausschließlich über die Rampen. Bleiben werden die Bauzäune rund um die Treppenabgänge, die teilweise bis zum Ausbau provisorisch verschlossen werden, teilweise aber als Zugänge für die Arbeiter offen bleiben.

Bis zum Frühsommer werden in der südlichen Karl-Friedrich-Straße und dem Bereich des Ettlinger Tors die Oberflächen wiederhergestellt. Dort wird aktuell noch durch die Stadtwerke Karlsruhe Fernwärme-Leitungen verlegt.

Freie Fahrt auf der neuen Ettlinger Straße

Nachdem in der Ettlinger Straße wieder weitestgehend Normalität bei der Verkehrsführung für Autos, Radfahrer und Fußgänger eingekehrt ist, werden zwischen der Augartenstraße und der Kreuzung der Ettlinger mit der Baumeister-/ Hermann-Billing-Straße noch Restarbeiten durchgeführt.

So findet die Ettlinger Straße endgültig zu ihrem alten Zustand – jedoch im neuen Gewand – zurück. Der nördliche Teil der Ettlinger Straße zwischen Baumeister-/ Hermann-Billing-Straße und Kriegsstraße lässt mit der Wiederherstellung der Oberfläche allerdings noch einige Monate auf sich warten. Hier trifft das Teilprojekt Kriegsstraße auf das Teilprojekt Stadtbahntunnel.

Beim Teilprojekt Kriegsstraße wird im Baufeld zwischen Lamm- und Ritterstraße das Erdreich weiter ausgehoben und es beginnen die Arbeiten zur Herstellung der zweiten Ankerlage. Zeitgleich wird der durch den Aushub freigelegte seitliche Baugrubenverbau mit Spritzbeton verkleidet und anschließend geglättet. Im Baufeld O 1 steht die Fortsetzung der Herstellung der Weichgelsohle auf dem Plan. Diese Sohle dichtet die Baugrube nach unten gegen Grundwasser ab.

In den beiden Baufeldern W 4 und O 5 westlich und östlich der Kreuzung Ettlinger Tor schütten Arbeiter die noch bestehende Überführung vollständig an, damit die Autofahrbahnen und auch der Baustellenverkehr darüber geführt werden können. In den Baufeldern O3 und O4 zwischen Fritz-Erler-Straße und Ettlinger Tor wird auf der Nordseite eine provisorische Fahrbahn für den Fahrzeugverkehr angelegt. Auf dem Areal südlich des Messplatzes wird eine mobile Betonmischanlage errichtet. Dort wird der Beton für Bodenplatte, Wände und Decke des Straßentunnels gemischt.