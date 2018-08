vor 1 Stunde Karlsruhe Kombi-News: Trotz Hitze läuft alles nach Plan, oben wie unten

In diesen sommerheißen Tagen ist die Kriegsstraße einer der heißesten Arbeitsplätze in Karlsruhe: Zwischen den Häusern staut sich die Hitze auf den zwei Spuren pro Fahrtrichtung, zwischen oder neben den Autos wird in der Erde gebohrt, Erdreich ausgehoben oder in die Erde hineinbetoniert. Trotz Hitze läuft alles nach Plan, das teilt die Karlsruher Schieneninfrastruktur-Gesellschaft (Kasig) in ihrem wöchentlichen Bau-Update mit.