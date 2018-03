Jede Woche informiert die Karlsruher Schieneninfrastruktur-Gesellschaft (Kasig) in den Kombi-News über die aktuellen Bautätigkeiten der Karlsruher Kombilösung. In einigen Haltestellen wird bereits am Innenausbau gearbeitet, an anderen sind die Maurer fast fertig mit dem Rohbau.

In den unterirdischen Haltestellen wachsen inzwischen die Bahnsteige Meter um Meter: Die Arbeiter betonieren dort so genannte "Schotterbegrenzungswände" - also die Vorderkanten der Bahnsteige in den Haltestellen Europaplatz und Lammstraße. Eine Haltestelle weiter nach Osten werden die Oberflächen der Bahnsteige hergestellt, nachdem im Zuge des vorgezogenen Innenausbaus die Aufnahmen für elektrische Kabel und die Löschwasser-Rohre bereits in den Bahnsteigkörper montiert wurden.

Der Bahnsteigbau signalisiert gleichzeitig beim Stadtbahn- und Straßenbahntunnel auch den weitestgehenden Abschluss der Rohbauarbeiten an den Wänden und den Treppenläufen. Die endgültigen Stationswände werden nur noch im nördlichen Teil der Haltestelle Ettlinger Tor hergestellt. Treppenläufe und Treppenzugänge entstehen derzeit nur noch im Bereich der Haltestellen Europaplatz und Kronenplatz und zu einem späteren Zeitpunkt dann auch noch im Ettlinger Tor, so die Kasig in ihrem wöchentlichen Pressebericht.

Wasserversorgung in den Haltestellen wird installiert

An den drei Haltestellen Europaplatz, Kronenplatz und Ettlinger Tor sind noch die Maurer aktiv, die an den Betriebsräumen für die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) arbeiten. Am Beginn und am Ende des Tunnels unter der Karl-Friedrich-Straße werden die Notwege mit den integrierten Leerrohren für die elektrischen Leitungen eingebaut und die beiden Portale zur Betonage vorbereitet: Der Übergang von der Tunnelröhre zu den Haltestellen Marktplatz beziehungsweise Ettlinger Tor wird mit eigens gefertigten Schalungen ausgestattet, die das "Runde" ins "Eckige" überleiten sollen.

Die Haltestellen werden auch mit einer Frischwasserver- und einer Abwasserentsorgung ausgestattet, die die weit unter dem Niveau des Karlsruher Kanalsystems anfallenden Abwassermengen per Druckleitung nach oben befördern werden, teilt die Kasig mit. Wasser- und Abwasseranschlüsse erhalten aktuell die Haltestellen Ettlinger Tor und Lammstraße. Rohbau und Innenausbau findet gleichzeitig in der Haltestelle Kronenplatz statt. Hier sind die Handwerker unterwegs, die die Betonwände in den Fahrgastauf- und abgängen und in der Zwischenebene aufrauen, also "stocken". Beim Umbau der Kriegsstraße gehen die Rohbauarbeiten gewissermaßen im Takt weiter: Zwischen der Ritterstraße und der Lammstraße entstehen Tag für Tag neue Abschnitte der Tunnelsohle und neue Tunnelwände im Baufeld W2.

Kampfmitteluntersuchungen stehen an

Abbruch ist noch bis etwa Ende April im Baufeld O5 östlich des Ettlinger Tors angesagt: Die bisher vom Umbau der Kriegsstraße und zuvor vom Bau des Stadtbahn- und Straßenbahntunnel verschonten Reste der ehemaligen Fußgängerunterführung werden mit einem Meißel zerkleinert und von Lastern abtransportiert. In den Baufeldern O4 und O3 zwischen Ettlinger Tor und dem Mendelssohnplatz geht auf der Südseite der Kanalbau weiter. Gleich im Anschluss wird der Bereich auf Kampfmittel untersucht. In dem der Verbau für die Tunnelgrube entstehen soll.

Die Einmündung der südlichen Adlerstraße in die Kriegsstraße und die Spur für Rechtsabbieger in die Rüppurrer Straße ist nur noch wenige Tage (bis 4. April) gesperrt. Im östlichsten Baufeld O1 in der Ludwig-Erhard-Allee läuft die Herstellung der Tunnelsohle: Nachdem der Hochbaukran am vergangenen Wochenende dort auf einem Teilstück schon betonierter Sohle aufgestellt wurde, können alle anderen Bereiche in diesem Rampenbereich nun für die Betonage vorbereitet werden. Einen Arbeitsgang vorher werden die seitlichen Spundwände mit Spritzbeton geglättet, da sie als rückseitige Schalung für die Tunnelwände vorgesehen sind.