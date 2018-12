Die Baustelle am Durlacher Tor ist oberirdisch einen guten Schritt vorangekommen: Es wurden vergangene Woche die letzten Fahrbahn-Markierungen angebracht. Unter der Erde geht der Tunnelbau weiter. Das teilt die Bauherrin der Kombilösung, die Karlsruher Schieneninfrastrukturgesellschaft (Kasig) in ihrem wöchentlichen Update mit.

Das Durlacher Tor war vor fast genau vier Jahren Schauplatz für den Beginn des Tunnelbaus unter der Kaiserstraße: Am 18. November 2014 drehte sich erstmals das Schneidrad der Tunnelvortriebsmaschine Giulia. Jetzt ist das alles fast vergessen: In der zurückliegenden Woche wurden die letzten Fahrbahnmarkierungen angebracht, Autos, Radfahrer und Fußgänger finden ihre Verkehrsflächen vor.

Die Bahnen halten wieder an der "alten" Haltestelle

Ganz wichtig: mit dem Fahrplanwechsel an diesem Wochenende ist der alte Zustand in neuem Gewand endgültig wiederhergestellt: Die Stadtbahnen und Straßenbahnen halten wie früher an den beiden oberirdischen Haltestellen Durlacher Tor. Die einst errichtete provisorische Haltestelle in der östlichen Kaiserstraße wird nicht mehr angefahren, teilt die Karlsruher Schieneninfrastruktur-Gesellschaft (Kasig) mit.

Die Gestaltung des Platzes und der darauf entstehenden Grünflächen lässt allerdings noch auf sich warten. Für den Innenausbau des Stadtbahn- und Straßenbahntunnels werden die freien Flächen auf dem Platz Durlacher Tor noch für Handwerker, Materialandienung und Bürocontainer benötigt. Während oberirdisch am Durlacher Tor die Bautätigkeit nun zu einem vorläufigen Ende kommt, herrscht "unten" zunehmende Betriebsamkeit.

Die Handwerker sind beim Innenausbau des Stadtbahn- und Straßenbahntunnels zu sehen, wie sie die Verkleidung der Haltestellen mit den hellen Betonwerksteinen in den beiden Haltestellen Durlacher Tor und Kronenplatz montieren. In der Haltestelle Lammstraße wird die Unterkonstruktion an die Rohbauwände geschraubt, an der wiederum die Betonwerksteine eingehängt werden.

Nach und nach werden Aufzüge und Rolltreppen angeliefert

Fahrtreppen und Aufzüge werden sukzessive angeliefert und mit entsprechend großen Autokränen in die Betonschächte eingehoben und montiert. Im Durlacher Tor und in der Haltestelle Kongresszentrum werden Aufzüge montiert, in der Haltestelle Kronenplatz die Fahrtreppen. Auf dem Europaplatz entstehen die "Mundhäuser", in denen die Aufzüge an der Oberfläche enden.

Weitere Details zu den einzelnen Baufeldern: Beim Umbau der Kriegsstraße mit einer neuen Gleistrasse oben und einem Autotunnel darunter läuft im Baufeld O 2 östlich und westlich vom Mendelssohnplatz sowie im Baufeld W 3 zwischen Lammstraße und Ettlinger Tor das Herstellen der Baugrube, in der dann der eigentliche Tunnelbau stattfindet.

Baufeld wird gegen Grundwasser abgedichtet

Im Westen von Baufeld O 2 werden Weichgel-Injektionen vorgenommen, um die Baugrube gegen von unten eindringendes Grundwasser abzudichten. Im Osten von O 2 ist der Bau der Spundwände in dieser Woche abgeschlossen worden, so dass nun auch hier der Aushub von Erdreich bis zur ersten Ankerlage beginnt.

Im Baufeld W 3 zwischen Ettlinger Tor und Lammstraße wird ebenfalls nun das Herstellen der Baugrubensicherung durch die überschnittenen Bohrpfähle beendet. Lanzen für die Injektion der Weichgel-Sohle werden ins Erdreich eingebracht, in anderen Bereichen dieses Baufelds läuft der Erdaushub bis zur ersten Ankerlage. Der Beton der ehemaligen Trogwände des westlichen Teils der früheren Unterführung Ettlinger Tor wird dabei aus dem Erdreich entfernt.

Geänderte Verkehrsführung zwischen Ettlinger Tor und Adlerstraße

In den beiden Baufeldern O 3 und O 4 zwischen Ettlinger Tor und der Adlerstraße ist die Verkehrsführung inzwischen auf der Nord- und auf der Südseite geändert: Die Autos fahren inzwischen an den äußeren Rändern der Kriegsstraße, so dass in der Straßenmitte das Baufeld frei ist für den Schlitzwandgreifer und die Großbohrgeräte, die in diesem Jahr noch mit dem Herstellen der Baugrubensicherung beginnen.

Zuvor werden die Baufelder noch auf Kampfmittel sondiert, einige "Hindernisse" wie Betonfundamente der ehemaligen Fußgängerunterführung Kreuzstraße oder alte Kanäle "ausgebohrt" und die noch vorhandenen oberen Teile der ehemaligen Trogwände des östlichen Teils der früheren Unterführung Ettlinger Tor abgebrochen.