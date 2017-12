Auf der Kombilösung geht es in den Jahresendspurt: Wie die Karlsruher Schieneninfrastruktur Gesellschaft (Kasig) in ihrem wöchentlichen Bericht mitteilt, wird an allen Ecken gearbeitet. Unter anderem entsteht in der Kriegsstraße in gleich zwei Baufeldern die Dichtsohle.

In der Kriegsstraße gehen die Bauarbeiten am zweiten Teilprojekt der Kombilösung - dem Bau einer neuen Gleistrasse mit darunter liegendem Autotunnel - gut voran: Im Baufeld W2 zwischen Lamm- und Ritterstraße wird Weichgel in den Untergrund injiziert, dass die Baugrube nach unten abdichtet und zusammen mit den Spundwänden dafür sorgt, dass der Autotunnel - obwohl im Grundwasser liegend - "trocken" gebaut werden kann.

Im Baufeld O1 werden derzeit die Bohrungen vorgenommen, durch die das Weichgel dann ins Erdreich injiziert wird. In den Baufeldern dazwischen laufen die Vorbereitungen für den Bau der Spundwände und die später erfolgenden Weichgel-Injektionen: In den Baufeldern O3 und O4 zwischen Fritz-Erler-Straße und Ettlinger Tor läuft laut Kasig der Bau der Provisorien für den Autoverkehr und die Führung der Fußgänger, damit die in der Kriegsstraßen-Mitte liegende Fläche zukünftig von den Großgeräten für den Tunnelbau genutzt werden kann. In den beiden Baufeldern W4 und O5 westlich und östlich der Kreuzung Ettlinger Tor werden Teile der früheren Unterführung abgebrochen, um das Baufeld frei von Hindernissen zu machen.

Fahrgastaufgänge, Aufzugsschächte und Co.

Bei den Rohbauarbeiten für das 2010 begonnene Teilprojekt Stadtbahntunnel sind die Arbeiter in den meisten Haltestellen mit dem Endspurt nicht nur zum Jahresende hin, sondern auch für den Rohbau beschäftigt: Unterirdisch werden unter dem Europaplatz, in der Haltestelle Lammstraße, unter dem Marktplatz und in der künftigen Station Kronenplatz ununterbrochen Fahrgastaufgänge, Aufzugsschächte, Innenwände, Zwischendecken, Verteilerebenen, Brandschutzwände und Treppenläufe hergestellt.

In den beiden Haltestellen Kongresszentrum und Durlacher Tor sind diese Arbeiten abgeschlossen. In der Haltestelle Kronenplatz wird am Mauerwerk für die Kabelräume unter den Bahnsteigen gearbeitet. Unter dem Europaplatz sind laut Kasig die Primärstützen im westlichen Bereich der Haltestelle abgebrochen; jetzt werden die durch den Abbruch entstandenen Lücken in der Sohle betoniert. Die nördliche Andienöffnung für die Haltestelle Marktplatz vor dem Rathaus wird in den nächsten Tagen geschlossen, so dass damit auch wieder ein Loch in der Oberfläche vom Marktplatz verschwindet.

Tunnel unter der Karl-Friedrich-Straße weitet sich aus

Der Tunnel unter der Karl-Friedrich-Straße weitet sich nach Süden und Norden immer mehr auf, genauer: Die Abbruchbagger beißen sich am Südende durch die jetzt nicht mehr benötigten Einbauten für den Druckluftvortrieb, während am nördlichen Tunnelende die Schlitzwand, die den Tunnel von der Haltestelle Marktplatz trennte, Stück für Stück abgebaut wird. In den Tunnelabschnitten werden die Randwege mit den in sie integrierten die Kabelleerrohren für die Leitungen für die Sicherheits- und Lichttechnik zwischen den einzelnen Haltestellen betoniert.

Oberirdisch laufen die Arbeiten in der Ettlinger Straße an Straßen, Radwegen und Gehwegen zwischen der Kreuzung der Ettlinger Straße mit der Baumeister- und Hermann-Billing-Straße im Norden und der Einmündung der Augartenstraße im Süden auf Hochtouren, denn sie sollen vor Weihnachten beendet sein. Am Durlacher Tor läuft ebenfalls die Wiederherstellung von Teilbereichen der Oberfläche.