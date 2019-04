Achtung, Autofahrer: Es gibt eine neue Umleitung am Karlstor. Ab Montag, 8. April, wird die Unterführung auf der Kriegsstraße unter der Karlstraße für den Autoverkehr geschlossen. Zwei U-Turns sollen die Verkehrsteilnehmer dann an ihr gewünschtes Ziel im Osten oder Westen führen. ka-news hat die Umleitung im grafischen Überblick.

Künftig werden in der Unterführung die Großgeräte zum Bau des Autotunnels Platz finden. Der Autounnel unter- und die Gleistrasse oberirdisch ist der zweite Teil der Karlsruher Kombilösung.

Tschüss Unterführung!

Die östliche Rampe der Unterführung wird mit Erdreich zugeschüttet, damit für Bagger und Co. genug Platz für die Baugrubensicherung ist. Die Baugrubensicherung entsteht in den kommenden Monaten: Hier werden bis zu 20 Meter tiefe Schlitzwände mit Spundwänden und Bohrpfählen eingebracht. In der Baugrube wiederum entsteht der Autotunnel.

Ab kommenden Montag werden alle Autofahrer wieder über das Karlstor geleitet. Ein Umleitungsplan soll allen die richtige Richtung weisen. Während der Bauzeit steht den Autofahrern oberirdisch zwischen Ritterstraße und Karlstor nur eine Fahrspur zur Verfügung.

Linksabbiegen nicht mehr möglich - mit einer einzigen Ausnahme

Auf der Kreuzung Karlstor ist für Autofahrer ab dem 8. April kein Linksabbiegen mehr möglich - mit einer Ausnahme: Autofahrer, die aus der Innenstadt vom Europaplatz kommend (Norden) können weiterhin den linken Blinker setzen. Sie dürfen nach links auf die Kriegsstraße abbiegen. Rechts abbiegen ist an der Kreuzung weiterhin aus alle Richtungen möglich.

Für Autofahrer, die aus dem Süden - der Karlsstraße - auf die Karlstor-Kreuzung einfahren, ist die direkte Durchfahrt geradeaus in Richtung Innenstadt weiterhin möglich. In die Gegenrichtung gilt ebenfalls: Freie Fahrt ohne Umleitung. Nur für die Linksabbieger gibt es künftig eine Umleitung.

Künftig führen zwei U-Turns ans Ziel

Autofahrer aus Osten und Westen auf der Kriegsstraße kommend, die nach links abbiegen wollen, werden sich einer Umleitung über zwei neue U-Turns am Karlstors bedienen müssen. Die "U-Turn"- Punkten werden sich westlich des Karlstors auf Höhe der Hirschstraße und östlich des Karlstors auf Höhe der Ritterstraße befinden.

Klicken Sie auf die jeweiligen Linien, um weitere Informationen zu Ihrer Umleitung zu erhalten. Hier geht es zur Vollbildanzeige

Durch diese Maßnahmen soll die verkehrliche Situation in Bezug auf die Straßenbahnführung entlastet werden, so die Karlsruher Schieneninfrastruktur-Gesellschaft (Kasig) in einer entsprechenden Pressemeldung. Denn schließlich wollen hier oberirdisch im engen Minutentakt auch noch drei Straßenbahnlinien (2,3,4) die Kreuzung queren.

Umleitungen werden eingerichtet - bereits vorher Einschränkungen

Bereits in den Tagen vor der Schließung kann es durch Markierungs- und Signalbauarbeiten außerdem zu Verkehrsbehinderungen durch die Sperrung einzelner Fahrspuren kommen. Dies geht aus einer aktuellen Pressemeldung der Karlsruher Schieneninfrastruktur-Gesellschaft (Kasig) hervor.

Wem es möglich ist, sollte auf das Fahrrad ausweichen: Radler können die Kreuzung ab dem 8. April auf der Karlsstraße uneingeschränkt queren. Fußgänger bleibt die lediglich die Querung der Kriegsstraße auf der Ostseite der Karlsstraße aus Platzmangel verwehrt. Die Ausweichmöglichkeit wird der Fußgänger- und Radfahrerübergang auf Höhe der Hirschstraße sein - er ist auch während der Bauphase nutzbar.