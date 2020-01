vor 53 Minuten Karlsruhe Karlstor wird zur Baustelle: Autofahrer müssen eine "Schleife" fahren

Autofahrer in der Innenstadt müssen ab heute einen Umweg in Kauf nehmen: Wer vom Europaplatz über das Karlstor in Richtung Hauptbahnhof fahren möchte, den führt der Weg in einer Schleife über die Kriegsstraße. Der Grund dafür sind die Bauarbeiten des künftigen Autotunnels.