Unterirdische Haltestellen, Tunnelrampen, Bauarbeiter und Absperrzäune - überall in Karlsruhe lässt sich erahnen, dass die Fertigstellung des neuen Stadtbahntunnels im Zuge der Kombilösung immer näher rückt.

Nur ein wichtiges Detail ist noch nicht bekannt: Wie wird der künftige Liniennetzplan aussehen, wenn die Bahnen durch den Tunnel rollen? Einen offiziellen Entwurf der Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) gibt es bereits, dieser stammt allerdings aus dem Jahr 2004.

In der Zwischenzeit haben die VBK zusammen mit Experten des Zuse-Instituts Berlin (ZIB) an aktualisierten Versionen des Liniennetzplans getüftelt. Mit mathematischen Kalkulationen sollen dabei die sich stets ändernden Bedürfnisse des Karlsruher ÖPNV im Blick behalten werden.

In einem im Juli 2018 erschienenen ZIB-Report haben sich die Experten so auf sechs mögliche Liniennetzpläne geeinigt, die mit Taktung, Kosten, Fahrzeit und Qualität jeweils verschiedene Zielkriterien des Netzes betrachten, die auch unterschiedliche Vor- und Nachteile bieten.

Neuer Liniennetzplan ist noch nicht fertig: Experten verraten, warum es so lange dauert

Während ein Plan beispielsweise zwar kostengünstiger ist, bei dem aber öfter umgestiegen werden müsste, ist die auf Fahrzeit ausgelegte Version mit weniger Umstiegen verbunden, aber auch teurer.

Den bestmöglichen Kompromiss zwischen allen Faktoren haben VBK und ZIB laut Report in der sogenannten Variante "Qualität" gefunden. "Insgesamt bietet die Lösung 'Qualität' ein Kostenreduktionspotenzial von zirka fünf Prozent gegenüber dem ursprünglichen Netz der Kombilösung und das insgesamt beste Nutzen-Kosten-Verhältnis", heißt es in der Abhandlung.

Auch eine 10-Minuten-Taktung könne dadurch beibehalten und einen Teil des Bahnverkehrs aus der ausgelasteten Kaiserstraße auf die Kriegsstraße verlagert werden. Doch wie genau könnten die einzelnen Linien - sofern der Plan "Qualität" am Donnerstag tatsächlich als der endgültige enthüllt wird - künftig durch Karlsruhe führen?

Der Fahrgastverband Pro Bahn, der in die Planungen selbst nicht mit eingebunden ist, hat die schematischen Darstellungen des Zuse-Instituts in einer Grafik verdeutlicht. Links: Die bisherige Netzplanung von 2004. Rechts: Das "neue" Liniennetz "Qualität".

Das heißt, die möglichen Fahrtwege der einzelnen Linien - oberirdisch wie unterirdisch - würden wie folgt verlaufen:

Wo am Tivoli heute noch die Linien 3 und 4 beginnen, soll künftig nur noch die Linie 6 ihre Fahrt antreten - über den Hauptbahnhof, das Karlstor, die Kriegsstraße, das Rüppurrer Tor und die Tullastraße - um schließlich am Durlacher Bahnhof zu enden.

Wie bereits heute schon könnte die künftige Linie 5 am Rheinhafen ihren westlichen "Startpunkt" haben. Statt über die Haltestellen Konzerthaus und Volkswohnung/Staatstheater wird die 5 in Zukunft die parallel verlaufende Kriegsstraße befahren, um über das Rüppurrer Tor und das Durlacher Tor ihre Endstation am Hirtenweg/Technologiepark zu erreichen.

Die 4 hat mit der Linie 1 getauscht und bedient nach aktuellem Planungsstand Oberreut als westliche Endhaltestelle. Von dort aus könnte sie über das Mühlburger Tor und das Karlsttor fahren und dort auf die neue Kriegsstraßentrasse abbiegen, um über das Rüppurrer Tor und das Durlacher Tor in die Waldstadt zu fahren - bereits heute die östliche Endhaltestelle der Linie 4.

Linie 1 (Heide - Durlach) Die Linie 1 könnte künftig - statt Oberreut - Heide als Endhaltestelle anfahren, die aktuell noch von der Linie 3 bedient wird. Damit würde die 1 das Mühlburger Tor in Zukunft von Norden statt von Süden her anfahren, danach aber wie gewohnt über die Kaiserstraße in Richtung Durlach als Endhalt im Osten fahren.

Linie S1/S11 (Hochstetten - Bad Herrenalb/Ittersbach) Die S1 (Hochstetten - Bad Herrenalb) und die S11 (Hochstetten - Ittersbach) könnten ihre jeweiligen Endpunkte behalten - nur der Fahrtweg sieht anders aus. Statt über das Mühlburger Tor, den Kronenplatz und das Rüppurrer Tor am Hauptbahnhof vorbei aus Karlsruhe herauszufahren, nutzen die S1 und S11 die unterirdische Marktplatzhaltestelle.



Von dort aus rollen sie weiter unterirdisch über die Ettlinger Straße zum Hauptbahnhof und dann wie gewohnt weiter nach Bad Herrenalb und Ittersbach.

Linie 2 (Knielingen - Wolfartsweier) Wer von Knielingen nach Wolfartsweier möchte, könnte Glück haben, denn: Nach aktuellem Stand soll die Linie 2 ihre gewohnten Endhaltestellen und Fahrtstrecken behalten.



Einzige Neuerung: Statt bis zum Tivoli zu fahren, könnte die 2 schon auf Höhe der Ettlinger Straße nach Norden abbiegen, um durch den neuen Tunnel auf Höhe des Marktplatzes auf die Kaiserstraße ein- und dann nach Osten weiterzufahren.

Linie S2 (Rheinstetten - Spöck) Die S2 behält ihre Strecke zwischen Rheinstetten und Spöck nahezu bei. Einziger Unterschied: Den Streckenabschnitt entlang der Kaiserstraße wird die Linie künftig unterirdisch zurücklegen und erst an der Tullastraße nach Norden in Richtung Spöck abbiegen. Heute tut sie das bereits am Durlacher Tor.

Linie S4 (Albtalbahnhof - Richtung Heilbronn) Auch die Strecke der S4 ist künftig nahezu identisch mit der heutigen. Aber: Statt über Tivoli, Rüppurrer Tor und Durlacher Tor in Richtung Tullastraße und dann weiter nach Heilbronn zu fahren, nutzt die S4 ebenfalls die neue unterirdische Strecke entlang der Ettlinger Straße.



Am Marktplatz biegt sie dann nach Osten ab und setzt ihre Fahrt wie gewohnt und - ab dem Durlacher Tor - wieder oberirdisch fort.

Linie S5 (Wörth - Richtung Pforzheim) Wer regelmäßig mit der S5 zwischen Wörth und Pforzheim pendelt, muss sich wohl nicht groß umgewöhnen: Auch in Zukunft befährt die Linie diese Strecke über den Entenfang, Mühlburger Tor, Marktplatz, Durlacher Tor, Durlacher Bahnhof und Grötzingen.



Aber: Zwischen dem Mühlburger und dem Durlacher Tor wird es dunkel werden, denn die S5 nutzt nach aktuellem Planungsstand künftig den neuen Kaiserstraßen-Tunnel.

Linie S52 (Aus Richtung Wörth - Marktplatz) Ebenfalls aus der Richtung Wörth kommend behält auch die S52 ihre Strecke bei - diese führt in einem Bogen im Westen an Karlsruhe vorbei, über Rheinstrandsiedlung und Hauptbahnhof und endet unterirdisch am Marktplatz.