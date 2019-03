"Gute Stube" zeigt sich in neuem Gewand: Ab dem 1. April beginnt die Neugestaltung des Karlsruher Marktplatzes - Märkte ziehen um

Am Montag, 1. April, fällt endlich der Startschuss: Nach jahrelanger Beeinträchtigung durch die Kombilösung erhält der Marktplatz nun sein endgültiges Aussehen. Bis zum Ende des Jahres 2020 sollen die in mehreren Abschnitten durchgeführten Bauarbeiten abgeschlossen sein. Während dieser Zeit müssen die auf dem Marktplatz stattfindenden Märkte weichen. Der Bahnverkehr soll während der Arbeiten aber nicht beeinträchtigt werden.

Bereits im Februar hat sich der Karlsruher Gemeinderat auf einen Anbieter für den Tiefbau geeinigt. Neben einem Wasserspiel, dem Umriss der Konkordienkirche und einem nagelneuen Granitbelag soll so künftig auch ein neues Ver- und Entsorgungssystem unter dem Platz verlegt werden. Das ist für Veranstaltungen wie Weihnachts- oder Blumenmarkt wichtig, erklärt die Stadt Karlsruhe in einer Pressemitteilung.

Für den ersten und gleichzeitig umfangreichsten Bauabschnitt wird das Baufeld im Norden des Marktplatzes, rund um die Pyramide zwischen Kaiserstraße und Zähringerstraße, eingerichtet. Der Abstand der Bauzäune zu den Gebäuden soll so groß sein, dass beispielsweise eine Außenbestuhlung für Cafés weiterhin bestehen bleiben kann, so die Stadt.

3.000 Quadratmeter Asphalt werden wieder aufgerissen

Mit einem öffentlichen "Baggerbiss" am Montag, 8. April, um 14 Uhr, mit Oberbürgermeister Frank Mentrup soll es dann richtig losgehen: Dann werden rund 3.000 Quadratmeter des 2017 provisorisch eingebauten Asphalts wieder aufgebrochen.

Der über dem unterirdischen Haltestellendeckel liegende Kiesschotter soll laut Stadt bis auf eine Tiefe von 88 Zentimetern ausgehoben werden. Danach entstehen Leitungsgräben für Elektrizität, Wasser und Abwasser.

Blumen- und Abendmarkt ziehen um

Aufgrund der Baustelle auf dem Marktplatz werden der Blumen- und der Abendmarkt ab Donnerstag, 21. März, vorübergehend in die Lamm- und Kaiserstraße verlegt. Besucher finden die Marktstände dann von Montag bis Samstag entlang der Kaiserstraße auf Höhe der Geschäfte Hallhuber, L´Occitane en Provence, Unikat Store Karlsruhe und Gepäckraum. An der Lammstraße schließt dann jeden Mittwoch von 16 bis 20 Uhr der Abendmarkt an.

