vor 19 Minuten Karlsruhe Gute Nachrichten für Autofahrer: Mendelssohnplatz ab Mittwoch in Süd-Nord-Richtung wieder befahrbar

Die Bauarbeiten der Kombilösung schreiten voran - sichtbar wird das vor allem am Karlsruher Mendelssohnplatz: Seit Samstag, 26. Oktober, rollen dort die Bahnen wieder über das neue Gleisviereck. Die Autofahrer hingegen müssen sich noch etwas gedulden: Ab kommendem Mittwoch, 20. November, dürfen aber auch sie wieder die Kriegsstraße von der Rüppurrer Straße in die Fritz-Erler-Straße queren. Mehr Neuigkeiten rund um die Kombilösung verkündet die Karlsruher Schieneninfrastruktur-Gesellschaft (Kasig) in ihrem wöchentlichen Baustellenupdate.