vor 1 Stunde Karlsruhe Große Veränderungen am Bernhardusplatz: Bürger können künftige Gestaltung mitbestimmen

Langsam aber sicher ist ein Ende der Bauarbeiten in Sicht, Teile der Kombilösung sind schon fast fertig. Seit knapp einem Jahr ist nun auch am Durlacher Tor fast wieder alles beim Alten - doch der Platz vor der Kirche soll umgestaltet werden. Erste Entwürfe gibt es bereits, doch die Ideen der Bürger sollen in die Gestaltung einbezogen werden. Dafür gibt es nun einen Infoabend.