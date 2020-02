vor 17 Minuten Karlsruhe Großbaustelle Karlstor: Wann ist die Kreuzung für wen gesperrt?

Die nächste Großbaustelle der Kombilösung steht an: Der Autotunnel-Bau kommt am Karlstor an - und bringt entsprechende Einschränkungen mit. Die viel befahrene Kreuzung mitten in Karlsruhe wird 2020 und 2021 für alle Verkehrsteilnehmer - egal ob Auto, Bahn oder Radfahrer - nicht so leicht zu überqueren sein. Alle Infos in Übersicht.