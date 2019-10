vor 24 Minuten Karlsruhe Gleiseinbau an östlicher Tunnelrampe läuft nach Plan: Ab Montag fahren wieder Bahnen übers Durlacher Tor

Die Haltestelle Durlacher Tor ist in dieser Woche wie ausgestorben: Die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) bauen am Gottesauer Platz Weichen für den Abzweig in den neuen Straßenbahntunnel der Kombilösung ein.