vor 22 Minuten Anya Barros Karlsruhe Gleisbrücken werden in der Nacht ausgehoben: Große Baustelle am Mendelssohnplatz

Knapp zehn Monate waren die Hilfsbrücken am Mendelssohnplatz im Einsatz, nun werden die Gleisbrücken wieder entfernt. In der Nacht von Montag auf Dienstag rückt dafür schweres Gerät an, damit die 22 Meter langen Stahlkolosse wieder verschwinden.