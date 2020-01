20.01.2020 06:00 Lena Kube Melissa Betsch Karlsruhe Gemeinderäte beschließen: Kaiserstraße wird schienenfrei

Die Gleise in der Kaiserstraße erhalten und dort auch nach Abschluss der Kombilösung weiter Bahnen fahren lassen - das ist der aktuelle Wunsch mehrerer Karlsruher Gemeinderatsfraktionen. Ob das tatsächlich Realität wird, soll in der Sitzung am Dienstag beraten werden. Doch welche Auswirkungen hätte das für die geplante Umgestaltung der Kaiserstraße, die Finanzierung der Kombilösung und auf einen eventuell erneuten Bürgerentscheid? Am heutigen Dienstag nun hat der Gemeinderat entschieden: Die Gleise werden definitiv entfernt.