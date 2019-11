Die Optik in den den künftigen, unterirdischen Haltestellen wird "gesprenkelt": Die Böden und Treppen erhalten ihren Belag aus Terrazzo - einem Zementestrich mit kleinen, eingelagerten Steinchen. Und: Der Autotunnel trifft am Ettlinger Tor auf den Stadtbahntunnel. Das gibt die Karlsruher Schieneninfrastruktur-Gesellschaft (Kasig) in ihrem wöchentlichen Baustellen-Update bekannt.

Die riesige Baustelle an der Kriegsstraße wird sich künftig in einen Autotunnel verwandeln. Der Bau geht voran und ist nun endgültig am Ettlinger Tor angekommen. Dort nähern sich die Tunnelenden von zwei Seiten immer weiter aneinander an, bis sie in der Mitte der Kriegsstraße aufeinander treffen werden.

Der Autotunnel wird an die - ebenfalls unterirdische - Haltestelle Ettlinger Tor angeschlossen. Bisher standen die etwa 20 Meter Straßentunnel mit der darunter liegenden, 100 Meter langen Haltestelle Ettlinger Tor isoliert und nahezu "unsichtbar" im Karlsruher Untergrund.

Autotunnel wird an Haltestelle Ettlinger Tor angeschlossen

Einerseits wächst der Autotunnel von Westen auf diese Stelle zu: Dort werden im Moment die Abschnitte, in denen bereits Tunnelsohle, Tunnelwände und die Mittelwand hergestellt sind, komplettiert. Stahl und Beton sind nun bereits direkt vor dem Bauwerk des Straßenbahntunnels angekommen.

"Andererseits wird noch im Dezember auf der Ostseite Ettlinger Tor damit begonnen, den letzten noch übriggebliebenen Deckel des alten Bauwerks abzubrechen", teilt die Kasig mit. Daraufhin kann die sogenannte Weichgelsohle hergestellt werden, es folgen der Erdaushub, das Rückverankern des Verbaus und schließlich der Ingenieurbau.

Östlich des Mendelssohnplatzes sollen die Autos künftig wieder aus dem Tunnel herausfahren - und auch die Arbeiter sind dort mittlerweile wieder an die Oberfläche aufgetaucht: Auf der Nordseite werden die stadteinwärts führenden Fahrbahnen, Rad- und Gehwege hergestellt. Dazu wird der Autoverkehr auf einer provisorischen Fahrbahn zwischen den Rampen geführt. Ab Januar wechselt das Bild: Dann werden auf der Südseite die stadtauswärts führenden Fahrbahnen, Rad- und Gehwege gebaut.

Haltestellen erhalten Terrazzo-Belag

"Ganz am anderen Ende der Kriegsstraße, im Bereich des Karlstors, steht das Herstellen des Planums und der sogenannten Sauberkeitsschicht auf dem Programm", teilt die Kasig in der Meldung mit. Darauf wird die Bewehrung für die Tunnelsohle aufgebaut.

Beim Innenausbau des Stadtbahn- und Straßenbahntunnels ist ein weiteres, später von den Fahrgästen auf Anhieb wahrnehmbares "Gewerk" immer deutlicher zu sehen: Die Böden in den Zwischenebenen und auch die Treppen erhalten ihren Belag aus Terrazzo.

In den Haltestellen Europaplatz, Kronenplatz, Marktplatz und Ettlinger Tor wachsen die mit Terrazzo ausgekleideten Flächen täglich um viele Quadratmeter. Auf die Böden wird der Zementstrich mit eingelagerten kleinen Steinchen flüssig aufgebracht, dann geglättet und nach dem Aushärten maschinell abgeschliffen.

Bei den Treppenstufen werden vor dem Einbau gefertigte Terrazzo-Treppenelemente auf die vom Rohbau hinterlassenen schrägen Treppenrampen montiert. Abdeckungen aus Holz und Kunststoffplanen schützen die Trep-penstufen und Bodenbeläge aber vor den Einflüssen der anderen Handwerker, die beim Innenausbau beschäftigt sind.

Elektriker machen den Bahntunnel sicher

Zu diesen Handwerkern gehören die Elektriker: Sie sind nicht nur mit der Installation der den Fahrgästen dienenden Einrichtungen wie Rolltreppen oder Aufzüge beschäftigt, sondern auch mit den aufwendigen Installationen für den Betrieb und die Sicherheit beim Betrieb der Stadtbahnen und Straßenbahnen im Tunnel.

Dieser Sicherheit dienen auch die Rauch-Wärme-Abzüge in der Decke der künftigen unterirdischen Haltestelle Lammstraße. Unten in der Haltestelle werden noch elektrische Anschlüsse verlegt - oberirdisch dagegen ziehen die Monteure jetzt weiter in Richtung Marktplatz und Kronenplatz, wo die Rauchklappen als nächstes montiert werden.