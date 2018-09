Die Sommerferien enden - und damit auch die Baustellenzeit. Zumindest an einigen Stellen in Karlsruhe kann der Autoverkehr ab morgen wieder ohne Umleitungen fließen.

Während der Sommerferien wurden die Bauarbeiten in der Fächerstadt intensiviert. Zahlreiche Baustellen schränkten vor allem den Autoverkehr ein und sorgten für Chaos. Gleichzeitig mit dem Schulbeginn am Montag, 10. September, heißt es nun endlich an einigen Stellen wieder: Freie Fahrt!