Die Karlsruher Kriegsstraße wird im Zuge der Kombilösung ein komplett neues Gesicht erhalten: Der Autoverkehr wird künftig unterirdisch durch einen Tunnel rollen, während an der Oberfläche breitere Fuß- und Radwege und eine Bahntrasse entstehen. Derzeit wird der letzte Abschnitt der Decke des Autotunnels betoniert. Das gibt die Karlsruher Schieneninfrastruktur-Gesellschaft (Kasig) in ihrem wöchentlichen Baustellenupdate bekannt.

Am Mendelssohnplatz entsteht bereits ein kleines Stück der endgültigen Oberfläche der Kriegsstraße: Nachdem nach dem Ausheben der Hilfsbrücken vor drei Wochen der letzte Abschnitt der Decke des Autotunnels betoniert wurde, wird jetzt das Gleisviereck eingebaut.

Darüber werden ab voraussichtlich 26. Oktober zunächst die Stadtbahnen und Straßenbahnen in Nord-Süd- beziehungsweise Süd-Nord-Richtung fahren. Nach Fertigstellung der gesamten Kriegsstraße werden ab Ende 2021 auch die Linien in West-Ost-Richtung verkehren. Das Gleisviereck, das jetzt eingebaut wird, erlaubt ein Abbiegen der Bahnen in jede Richtung.

Bereits seit Beginn der Sommerferien werden neue Gleise im südlichen Bereich der Fritz-Erler-Straße eingebaut. Sie liegen allerdings nicht exakt an gleicher Stelle wie bisher, sondern ihre Führung ist der Lage des Gleisvierecks angepasst. Zwischen Mendelssohnplatz und Adlerstraße läuft noch den restlichen August die Kampfmittelsondierung. Danach beginnt dann direkt der Erdaushub bis hinunter zur ersten Ankerlage.

Während zwischen Meidinger Straße und Ettlinger Tor schon der Aushub von Erdreich unterhalb des Grundwasserspiegels bis zur Endtiefe der Baugrube zu beobachten ist, wird dort im westlichen Baufeld die Weichgelsohle hergestellt. Danach erfolgt auch hier die Dichtigkeitsprüfung und im November geht es dann auch hier mit dem Erdaushub unter den Grundwasserspiegel weiter.

Gleich westlich nebenan zwischen Lammstraße und Ritterstraße läuft der Tunnelbau mit der Betonage von Abschnitten der Tunnelsohlen, der Tunnelaußen und -mittelwände sowie der Tunneldecken. Am Südrand dieses Baufeldes entsteht bereits der Rohbau der zukünftigen unterirdischen Tunnelbetreibszentrale.

Die Arbeiten am Stadtbahn- und Straßenbahntunnel sind am Europaplatz nochmals kurz an die Oberfläche gekommen. Hier wird der Nordwest-Treppenabgang betoniert oder besser: Die Betonmauer, die die Treppe dort umgibt und Fußgänger vor dem Absturz schützen wird.

Die Haltestelle Euro wird für den Notfall ausgerüstet

Da diese Arbeiten direkt auf dem oberirdischen Bahnsteig stattfinden, nutzen die Arbeiter den Gleistausch der Verkehrsbetriebe Karlsruhe in der westlichen Kaiserstraße, weil in der Sommerferienzeit keine Bahnen direkt am Europaplatz verkehren.

Gegenüber auf dem südlichen oberirdischen Bahnsteig der Haltestelle Europaplatz werden Rauch-Wärme-Abzug-Öffnungen (RWA) eingebaut – im normalen unterirdischen Bahnbetrieb abgedeckte Öffnungen, die bei einem Notfall aufklappen und Rauch und Hitze nach oben entweichen lassen.

In den drei Haltestellen Marktplatz, Ettlinger Tor und Kongresszentrum des Südabzweigs wird die Wandverkleidung montiert. Die Fläche der hellweißen Betonwerksteine auf den Bahnsteigoberflächen und an den Haltestellenwänden wächst Quadratmeter um Quadratmeter.