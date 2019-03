vor 58 Minuten Karlsruhe Die nächste bitte: Nach dem Durlacher Tor geht der Innenausbau der Haltestellen nun unter der Lammstraße weiter

In den unterirdischen Stadt- und Straßenbahntunneln passiert so einiges: In der zukünftigen Haltestelle Lammstraße steht gerade ein über 100 Meter langes Raumgerüst. Dort oben stehend können die Arbeiter in luftiger Höhe die Haltestellenwände auskleiden. Auch an anderer Stelle geht es voran: Für den Autotunnel unter der Kriegsstraße wird die Baugrube immer weiter ausgehoben.