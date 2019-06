vor 25 Minuten Karlsruhe Die Verbindung von über und unter Tage steht: Die letzte Rolltreppe für die Haltestellen der Karlsruher Kombilösung ist eingebaut

Am vergangenen Donnerstag war es soweit: Am Ettlinger Tor wurde die letzte Rolltreppe der Kombilösung von einem großen Autokran in die künftige Haltestelle eingehoben. Insgesamt sind damit 58 Rolltreppen in die sieben neuen unterirdischen Haltestellen eingebaut. Darüber informiert die Karlsruher Schienen Infrastruktur-Gesellschaft (Kasig) in ihrem wöchentlichen Baustellen-Update.